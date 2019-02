RIETI - Al netto dei 1600 tagliandi distribuiti dalla società in settimana nelle scuole primarie e secondarie della città, la "Baby giornata Amarantoceleste" può considerarsi un vero flop.



E stavolta la "responsabilità" della scarsa affluenza allo stadio, non può essere di certo attribuita alla contemporanea sfilata dei cavalli infiocchettati, che per tutto il pomeriggio hanno invaso le vie del centro.

Motivo? Semplice e soprattutto prevedibile: se si tiene conto del fatto che, solitamente, l'ingresso allo "Scopigno" è gratuito per i nati dal 1° gennaio 2005 in poi (ossia fino a 14 anni compiuti, ndr) e gli studenti di elementari e medie sono ben al di sotto di quell'età, chi doveva usufruire dei benefici di questa iniziativa? Forse sarebbe stato più opportuno incentivare l'iniziativa con una scontistica per l'adulto che avrebbe dovuto acquistare il tagliando, al di là del fatto che la presenza nelle scuole di Gondo e compagni è servita comunque per dare un segnale alla città: la Rieti calcistica c'è ed ha rilanciato le proprie ambizioni. Comunque allo Scopigno si potevano contare circa 600 supporters.

Sul fronte ospite, invece, da segnalare la presenza in curva di sei (contati) fedelissimi della Sicula Leonzio, che non hanno voluto lasciare la squadra sola, nella trasferta più lunga della stagione.

Tifosi "speciali" invece, per l'ex di turno Ciccio Giunta, che sfruttando l'altra metà del suo cuore reatina al 100%, ha potuto godere di un sostegno "ad personam", nonostante la panchina decisa da Torrente.

