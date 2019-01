A CAVA DEI TIRRENI, IN BARCA TIRIAM I REMI

RIETI - I tifosi del Rieti guardano decisamente al bicchiere mezzo pieno dopo il buon punto conquistato sull'ostico campo della Cavese. Alla ripresa del 10 febbraio si spera di vedere uno Scopigno con maggior numero di spettatori possibili, come auspica lo storico tifoso amarantoceleste Mauro Maiali nel suo scritto, e che le operazioni di mercato che si chiuderanno giovedì 31 alle 20 portino i rinforzi richiesti da Capuano.La cabala e la tele portan beneMa quel che importa, è abbiam giocato beneUn bel pareggio e al diavol le sireneCon questa squadra possiam ripartireEd al centro - classifica poi ambireC'è chi dice "è un po' presto per brindare"Ma c'è in vista un futuro più che ilareForza ragazzi, andiamo e convertiamoQuei reatini, i qual non dicon "ti amo"All'"Effe Ci" Rieti che noi amiamoIer sera c'era una bell'atmosferaFacciamo che da qui alla primaveraAllo Scopigno (e fuori) si ridestiLa passion per gli amaranto - celesti!