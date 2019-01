RIETI – «Vorrei che fosse sempre domenica…» cantano i tifosi del Rieti sugli spalti (in totale circa 400), in un inedito mercoledì di campionato, sfidando il freddo polare proveniente dal Terminillo ed un orario improbo per un giorno feriale.



Ma in quella fetta di tribuna dove alberga la parte “calda” dei supporters amarantoceleste – quelli che Capuano spera di raddoppiare a suon di vittorie e bel gioco – non esistono date off limits, non esistono ostacoli, non esistono domeniche e mercoledì, esiste solo il Rieti, la loro squadra del cuore.

E così, dopo aver sostenuto la squadra al “Pinto” di Caserta, non poteva mancare l’affetto e l’apporto anche oggi: applausi per i nuovi arrivati, un saluto al neoallenatore Capuano per la sua “prima” allo “Scopigno” e poi sotto con i cori del repertorio.

Tra di loro, però, anche un “tifoso” d’eccezione, un ex calciatore del Rieti che, sfruttando l’amicizia col preparatore atletico Luigi Gafofalo – ternano come lui - non ha perso tempo ed ha riavvolto il nastro: stiamo parlando di Daniele Ingiosi. «Sono sempre rimasto legato a questi colori – dice prima di salire i gradoni dello stadio – qui ho vissuto una stagione importante, nonostante si trattasse di Eccellenza».

Insieme a Ingiosi, anche Scardala, ormai prossimo a tornare in amarantoceleste («nei prossimi giorni definiremo la questione» dice la società): ai due l’incombenza di dover assistere all’orrore di Pepe che, al 35’ non s’intende con Costa e commette un madornale fallo da rigore che vale il vantaggio della Virtus Francavilla, con annessi improperi provenienti dagli spalti. Da marcatori centrali, avranno sicuramente rabbrividito, riflettendo sui rischi del mestiere o, se preferite, del ruolo.

