RIETI CON LA CASERTANA:

BUONA PROVA NELL'ALTRUI TANA!

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Peccato. I tifosi amarantocelesti masticano amaro per quel punto che poteva essere conquistato sul campo della Casertana: sia chi ha seguito la gara da casa sia per chi era al Pinto (foto di Giuseppe Scialla). Ma c'è fiducia intorno alla squadra guidata da Eziolino Capuano, come testimonia anche lo scritto dello storico tifoso Mauro Maiali.Sino ad un quarto d'ora dalla finePur senza fare una gara sublimeUn bel pareggio l'avevamo in manoE da parecchio non pareggiavamo...... La cabala non ci ha dato una manoMa viva l'ormai nostro Ezio CapuanoCon la sua scelta oggi (quasi) vincenteQuel Brumat che la lampada riaccendeSoluzione a cui segue distrazioneTroppa euforia unita a scarsa attenzioneCosì ce ne torniamo a mani vuoteMa se pur fuori casa timor incuteAd una Casertana anche in saluteEntro le mura amiche allo ScopignoMolte squadre ci sbatteranno il... grugnoE' quanto noi tifosi ci auguriamo:L'amaranto celeste sempre amiamo!