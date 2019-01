RIETI CALCIO: UNA PARTITA A SCACCHI!

RIETI - Ore di attesa per i tifosi del Rieti che non vedono l'ora di assistere al cambio di proprietà e all'arrivo del nuovo tecnico e alcuni nuovi giocatori. Le speranze per un 2019 ricco di soddisfazioni per i colori amarantocelesti anche nello scritto dello storico tifoso Mauro Maiali.A inizio campionato il pessimismoRaggiunto aveva a Reate il parossismo"A novembre saremo retrocessi...... Uomini troppo "vari" e male messi"Ora, a gennaio, il clima è (quasi) gaio:E' tutta da veder la situazione!Cosa porterà la "restaurazione"...... Reinizierà, il tecnico, "ab ovo"?E' quello che vedrem nell'anno nuovoFrattanto ci godiamo questa sostaOra, i pedoni, il giocatore spostaIn attesa di dare scacco mattoAgli avversari del nostro gironeCon una mercatesca attiva azione:Il tempo è giunto che la metta in atto!