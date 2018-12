F.C. RIETI: SCONFITTA, PERO'...

RIETI - L'applauso dei tifosi del Rieti ai propri beniamini al termine del match perso in modo immeritato contro il Catania è l'immagine di un rapporto ritrovato. Certo, il ritorno di Curci ha giocato un ruolo importante, ma la squadra comunque ha dimostrato di essere cresciuta e pronta a conquistare la salvezza, come riporta anche lo scritto dello storico tifoso Mauro Maiali."Vinca il migliore (speremo de no)"Con questo vecchio motto del ParonSon giunto allo stadio(lo) oggi, peròVerso la fine, speravo di sì:La Rieti ci faceva divertirEd i più scettici anche, convertirAlla gran fede amarantoceleste:Di Cenerentola i vestiti svestePer indossare gli abiti regaliDegni delle miglior reatine... aliGli ultrà gridano "vi vogliam così"Loro sono sinceri e in questo dìRisiamo consci della nostra forzaCoraggio, adesso inizia la rincorsa!