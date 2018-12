RIETI - Cinque tifosi del Rieti a Monopoli (immortalati da Gabry Latorre) hanno visto la loro squadra cedere di misura (1-0) al team pugliese. Si poteva fare di più, come scrive lo storico tifoso Mauro Maiali.



RIETI: SI PUO' (FARE) DI PIU'!



A un primo tempo lento e scioperato

(Pochissimo le squadre hanno creato)

Seguita è una ripresa più vivace

Con Gondo, il quale ancor non si dà pace



Di ciò che al suo gran palo è seguito

Nessun compagno che l'abbia assistito

In quello che potea essere il vantaggio

E invece ha dato il "la" al nostro svantaggio



Abbiamo, oggi, regalato troppo

Nella gola, così, ci viene un groppo...

...Avrà il Monopoli il suo bel fortino

Ma con maggior supporto lì davanti

Al nostro oramai grande centravanti

Avremmo fatto (almeno) un pareggi(n)o!





© RIPRODUZIONE RISERVATA