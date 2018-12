RIETI - Anche i tifosi del Riei ritrovano il sorriso per la vittoria sul Bisceglie e per il ritorno di Riccardo Curci alla guida del club (nelle prossime ore è attesa l'ufficializzazione). Piace l'atteggiamento di questo Rieti, come sottolineato dallo scritto dello storico tifoso Mauro Maiali.



F.C. RIETI: UNA PROVA GAGLIARDA!



Riccardo Curci rientra e Rieti vince

E quel che ancor più conta è che convince!

Non tanto per il gioco espresso in campo

Ma per l'atteggiamento vecchio stampo

Prova gagliarda, cuore d'altri tempi

Gioca con l'anima... e via con gli esempi...



...In verità si sciupano anche i gol

Infine occorron i "Costa - miracòl"

La voglia di complicarci la vita

Dalle menti non l'abbiamo scucita

Comunque si ritorna a far baldoria

Allo Scopigno finisce in gloria! © RIPRODUZIONE RISERVATA