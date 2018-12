RIETI - “Un presidente! C’è solo un presidente!” E poi a ancora: “Riccardo Curci. Riccardo Curci”.

Questi i cori degli ultrà amarantcelesti che hanno accompagnato lo striscione “Bentornato Presidente” esposto in Curva nord che hanno salutato il ritorno al comando del Rieti del presidente della promozione in C, Riccardo Curci.



Per il resto poi sugli spalti “ordinaria amministrazione” con i consueti cori da parte dei ‘soliti’ tifosi reatini che hanno sfidato le basse temperature dicembrine del Manlio Scopigno in poco più di 500 sugli spalti (paganti 165, quota abbonati 166, scuola calcio 189: incasso 1091 euro) nonostante gli appelli entusiasti lanciati anche sui social dopo il cambio al vertice societario che aspetta solo l'ufficilizzazione.

Curva sud, riservata agli ospiti, desolatamente vuota con un solo striscione di contestazione da parte dei tifosi pugliesi “Non ci meritate” appeso fuori lo stadio in vista da parcheggio.

