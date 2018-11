RIETI: FORZA E CORAGGIO, ANDIAMO AVANTI!

RIETI - Sentimenti diversi ieri pomeriggio sugli spalti dello Scopigno quelli vissuti dai tifosi del Rieti. Dapprima uno striscione contro la società e in particolare verso il presidente: "Poulinakis go home" è messaggio eloquente. Alla lettura delle formazioni una freddezza che fa il paio con la situazione atmosferica. Poi però vedi un Rieti che lotta e che tiene testa alla capolista e allora il sostegno dei tifosi non è mancato. Ma il Rieit è squadra giovane, che spreca tanto, e nei momenti chiave fragile: per cui la Juve Stabia negli ultimi 20 minuti ha infilato il tris. E allora di nuovo fischi, contestazione e in tanti anche rassegnazione. "Rieti: forza e coraggio, andiamo avanti!" è il titolo dello scritto del tifoso storico Mauro Maiali.Dopo avere sfruttato l'occasioneCausata dall'altrui disattenzioneLa Rieti teneva per circa un'ora:Amministrava sì, ma anche sciupavaMancando le occasioni (alla malora...!)E ciò non perché ci avesse il "gambino"(Quel che nel tennis è detto "braccino")Ma per le amnesie di un tale attaccoChe a volte si scordava di aver il... pacco!Comunque con l'attuale capolistaLa nostra formazione si è rivista......Può perder ma anche vincer con chiunqueC'è da augurarsi che a Maggio comunqueCon tre acquist(on)i fatti al mercat(in)oSi gioirà (e bene) nel reatinoCinque o sei squadre sotto a noi saranI pessimisti no, ...no pasaràn!