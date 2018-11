RIETI POCO LUCIDA, PUNITA DALLA (ALTRUI) VOLONTA' DI POTENZA!

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Un Rieti tanto brutto da non sembrare vero, lontano anni luce da quello visto a Viterbo una settimana prima. Il ko subito dal Potenza tiene banco tra i tifosi delusi dall'atteggiamento della squadra e dalle scelte di mister Chéu. Il dito puntato è soprattutto contro la difesa, autrice di amnesie che hanno regalato i gol ai lucani. Come riporta anche lo scritto dello storico tifoso-poeta Mauro MaialiDurata è men di un tempo la partita:Reate, pria sciupona, poi stordita...... La stagionale peggior prestazioneScarsa attenzione e vital pulsioneGravissime difensive amnesieQui allo Scopigno, poche le... poesie!Se la gara di oggi fosse un temaSaria, il giudizio un brutto... anatemaPovero assai di idee il contenutoQualcun parea, a dir poco, sprovvedutoAltro è la volonta(te) di PotenzaEssa fa poche cose ma con scienzaLa testa ce l'avremmo pure noiMa non la usiamo: roba da... antieroi!