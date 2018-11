RIETI - E' tornata da Vterbo davvero soddisfatta la trentina di tifosi al seguito del Rieti vincitore al Rocchi. Una rondine non fa primavera? Si vedrà, intanto l'ambiente si gode il meritato successo. Però è una squadra che a gennaio andrà rinforzata per garantirsi una salvezza tranquilla come scrive lo storico tifoso Mauro Maiali



REATE: EXTRA MOENIA... "NO' E' UNA NENIA"!



Lontani dalla nostra cittadina

Non siamo una qualunque squadrettina

Che di gol se ne prende una cinquina



Sappiamo imporre una gran bella marcia:

Dalle più nobili a quella più marcia

Le porte e reti altrui (a volte) squarcia!



A Viterbo vinciamo e convinciamo

Pure i più pessimisti e disfattisti

Ma nonostante ciò invochiamo acquisti...



...Non basta una vittoria a aprir la pista:

Senza rifare la solita lista

Occorre organizzarsi per salvarsi!