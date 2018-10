RIETI - Un lampo e poi il tracollo. E' proprio così. Come scrive nel suo componimeto lo storico tifoso del Rieti Mauro Maiali sulla sconfitta casalinga di ieri del Rieti contro il Siracusa che ha portato alla contestazione dei tifosi a fine gara.



RIETI: UN LAMPO, POI IL TRACOLLO!



Lampo di genio al primo minuto

Poi alla lunga abbiamo ceduto

Calcio d'angolo ed è andato perduto



Il vantaggi(no) male amministrato

In fondo al match il nostro club è crollato

A causa di chi, forse, ha mal impostato



Del materiale umano niente male...

...Perché non si ragiona entro alle sale?

La tattica, del football, è il suo sale!











