RIETI - Il Rieti torna da Trapani con una sconfitta, pesante perché maturata in dieci minuti durante i quali gli amarantocelesti hanno subito tre gol. Gli attaccanti non segnano, ma questo non è una novità. La sensazione è che manchi anche un leader, si legge anche nello scritto di Mauro Maiali.



RIETE: 'N ATTESA DDE 'N TIPU FORTE!



Sarà statu 'n rigore inesistente

Cque unu (chissà ccome) che era assente

Lu fattu è cche aemo persu pe' tre a gnente



Tuttu ne la prima frazzione 'e jocu

Nne 'n quartu d'ora Riète piglia focu

Coscine dda strazziane mille cori

Retornanu li estii dissapori



Me sa tantu che la squadra dde 'ist'annu

Tene bbisognu dde 'n omu 'e ssia forte

Cque cce faccia passà l'attual malannu

Accantonanno le ide(ucc)e contorte!