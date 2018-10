RIETI - Incredibile constatare cosa si riesce a fare per passione, e quanto lo sport sappia fare da traino per tante persone. Saranno 4 i tifosi del Rieti pronti a sobbarcarsi la trasferta a Trapani, la più lunga del campionato, quattro coraggiosi che hanno scelto di affrontarla addirittura in traghetto. Partenza nella serata di venerdi, proprio in traghetto, direzione Palermo con partenza da Civitavecchia. Quasi quattordici ore di viaggio dalle 19 di domani, venerdì, fino alle 9 del mattino di sabato. Una volta a Palermo lo spostamento da Palermo a Trapani in macchina per assistere al match di sabato alle 14.30 e poi, nella notte di sabato, un altro lungo viaggio per fare ritorno a Civitavecchia. Un viaggio incredibile, tutto praticamente in 48 ore, solo con la voglia di tifare Rieti e di esserci sempre. Il lato magico e romantico dello sport. Ultimo aggiornamento: 12:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA