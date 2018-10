RIETI - Gli attaccanti che non finalizzano la buona mole di gioco creata è un problema per il Rieti. L'argomento tiene banco anche fra i supporters. Questo lo scritto dello storico tifoso Mauro Maiali.



RIETI: ATTACCANTI, USATE LA TESTA!



La prima gara dal vero veduta

Una brutta impressione mi ha lasciata...

... Nel primo tempo si potea passa

Ma la "Vibo" il pallino ha avuto in man



Nella ripresa è andata a segnar

Con una certa razionalità

Che difetta alle punte della Rieti:

Grandi fisici, simili ad arieti



Però, se la testa non si utilizza

Le palle - gol non si materializzan

Avvengono, i miracol, raramente

Per il futuro teniamolo in mente!



Ore 16,42 di un malinconico giorno

di autunno allo Stadio M. Scopigno





