© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Sicuramente l'euforia è il sentimento più diffuso nell'ambiente amarantoceleste dopo il primo successo stagionale in trasferta sul campo della Sicula Leonzio. Il tifoso-poeta Mauro Maiali ha composto questo scritto."Tale e quale show" no, non sarà statoMa quello a cui ho assistito mi è piaciuto:Abbiamo vinto col team bianconeroChe punti persi in casa aveva zeroC'è chi, perfino, parla di colpaccio...... Su tale affermazione, va bè', taccio(In fondo, come noi e tante altre squadreCollezionan successi e alcune magre...)... Occorre ora vedere cosa fareSe solo noi ci vogliamo salvareLa compagine nostra può anche andarePerò, se porre vogliamo le basiPer dei progetti un poco più ambiziosiChe riportino il club a fasti gloriosiTiriamo fuori dalla tasca nostraI "dindi" anziché sol tenerli in mostraE diamo il via ad una grande giostra!Aforisma: Per rendere la città (e il mondo) belliNon bastano solo soldi e... gioielliBisogna pure ben pianificareCiò che un bel dì si andrà a realizzare!