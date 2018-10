RIETI - Presieduta dal Prefetto Giuseppina Reggiani si è svolta oggi, in Prefettura, una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica per definire le misure da adottare in merito allo svolgimento dell'incontro di calcio Rieti–Vibonese, programmato per il 16 settembre 2018.



Alla riunione hanno partecipato, oltre ai vertici delle Forze dell'ordine, il Consigliere con delega allo sport del comune di Rieti, il Comandante della polizia municipale di Rieti nonché i rappresentanti dei Vigili del fuoco e della Federazione Calcio Rieti.

Nell'incontro, preso atto degli esiti del sopralluogo effettuato presso lo stadio “Manlio Scopigno” dalla Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, sono state impartite prescrizioni specifiche finalizzate a garantire lo svolgimento della manifestazione, alla presenza di entrambe le tifoserie, in condizioni di sicurezza.

IL COMUNICATO DEL COMUNE

«L’odierna riunione del Gruppo Operativo Sicurezza sulla situazione dello Stadio Scopigno ha dato l’esito positivo che tutti ci aspettavamo, sul quale non avevamo dubbi, e che permetterà ai tifosi reatini di assistere al match contro la Vibonese, in programma martedì 16 ottobre - affermano in una nota congiunta il sindaco di Rieti, Antonio Cicchetti, e il consigliere delegato allo Sport, Roberto Donati - Siamo soddisfatti per il risultato ottenuto grazie all’impegno della nostra Amministrazione e alla collaborazione della società Fc Rieti, della Prefettura e di tutte le Forze dell’Ordine del territorio. Ringraziamo la ditta esecutrice per l’impegno profuso affinché le tempistiche dell’intervento venissero rispettate. Ci uniamo idealmente ai tifosi reatini che già dalla prossima partita potranno tornare a sostenere i colori amarantocelesti come meritano».

Ultimo aggiornamento: 17:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA