RIETI - La vittoria al cardiopalma del Rieti sulla Casertana ha sicuramente riscaldato il cuore dei tifosi amarantocelesti, che non hanno però potuto godersela alo Scopigno viste le porte cuore. Tra di loro, lo storico supporters Mauro Maiali che ha composto questo scritto su un un successo che ha regalato i primi tre punti in serie C alla squadra reatina.Sarà pure del girone sovranaLa assai quotata squadra casertanaMa contro la Reate essa ha sbattutoE noi reatini abbiamo (ri)godutoDopo esser stati all'inizio in svantaggioSi è ritrovato quel grande coraggioChe ci ha permesso poi di ribaltareIl risultato ed ora il clima è ilarePerò che tale maiuscola provaNon sbarri le porte alla "gente nuova":Tre giocatori uno in ogni repartoSi acquistino per evitar... l'infartoA noi tifosi sempre spettatoriSia in streaming o allo stadio a far dei coriIl pubblico di Rieti è ambiziosoOffriamogli uno spettacol... sfizioso!