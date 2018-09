RIETI - Il Rieti prepara il debutto in campionato previsto il 16 settembre (sabato 8 gironi e calendari). Domenica prossima, 9 settembre, ultimo test: al campo d'altura del Terminillo alle 15.30 amichevole col Monterosi (serie D).

Intanto i tifosi sono preoccupati per il mancato avvio dei lavori allo Scopigno e lo esprimono attraverso uan note pubblicata sulla pagina facebook del Commando Ultrà Rieti 1997.



LA NOTA DEI TIFOSI

«A nome di tutta la tifoseria amarantoceleste esprimiamo perplessità e soprattutto preoccupazione per lo stato di stallo totale in cui versano i lavori di omologazione dello Stadio Centro d'Italia, nonostante i fondi per l'intervento siano stati da tempo stanziati dalla Regione. Un ritardo imbarazzante che fa fare una pessima figura a tutta la provincia e che mette a serio rischio il tanto desiderato ritorno del Fc Rieti nel calcio professionistico, ritorno fortunatamente già ampiamente slittato di almeno due settimane per problemi federativi. Invitiamo quindi il Comune di Rieti ad accelerare di molto i tempi per concludere questi benedetti lavori, altrimenti ci vedremo costretti a passare i prossimi mesi in continua protesta contro l'ente di amministrazione e rappresentanza cittadina, che attualmente sta guardando inerte l'arrivo di un inizio di campionato a porte chiuse per il Fc Rieti, con tutti i gravi problemi che ne conseguirebbero».

Mercoledì 5 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:58



© RIPRODUZIONE RISERVATA