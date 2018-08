di Umberto Leoncini

RIETI - Tanta era la voglia di assistere alla prima gara ufficiale del Fc Rieti, nuovamente tra i professionisti dopo 11 anni, che gli ultras del Rieti si sono arroccati sulla collinetta tra la Terminillese e la curva nord dello stadio Manlio Scopigno per non far mancare il proprio sostegno alla squadra amarantoceleste nella gara contro il Teramo valida per la seconda giornata del girone H della Coppa Italia di serie C. Una quindicina di supporters per tutta la gara hanno tentato di farsi vedere, riuscendoci poco, e di far sentire la propria voce, in questo con maggior successo, sbirciando la gara dal pertugio tra la curva nord e la tribuna Terminillo.

