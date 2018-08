RIETI - Come nella scorsa stagione, il 54enne tifoso storico del Rieti Mauro Maiali ha composto una poesia, questa volta per stimolare la tifoseria ad abbonarsi.



ABBONAMOCE A LA RIETE DDE LU PALLO'



Rietini appassionati dde 'u Pallone

Bbedemo de non perde 'est'occasione

Ella dde ji a ammirà la squadra nostra

Che finarmente se remette 'n mostra

A lu cospettu de squadre e squadruni

Dde serie "cci" tra li meglio... palluni



Jemo a ammirane li nostri campiuni

Nei pomeriggi a lu Manliu Scopignu

Pure 'n notturna (ce tenemo i lumi)

Facenno zzittì cqueunu che è mmalignu

E respedine ce bboleria in "di"

Cque sse nne stesse a lu lettu a ddormì!

Giovedì 16 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:57



