di Mattia Esposito

RIETI - Bollente la conferenza stampa del lancio della campagna abbonamenti organizzata dal Rieti in vista del prossimo campionato di serie C. Svelati prezzi, modalità di acquisto ed una serie di iniziative per invogliare alla sottoscrizione dei tagliandi. Presente anche il presidente Gianluca Marini, apparso decisamente arrabbiato: «Qui vedo troppi leoni da tastiera e poche persone che invece vogliono darci una mano. Facciamo fatica a trovare le case per i giocatori, se è così potremo giocare qui a livello giovanile solo la Berretti. Sento addirittura dire in giro che noi non paghiamo, adesso basta, si inizia con le querele». Ne ha per tutti Marini, che aggiunge: «In democrazia funziona cosi: tutti possono esprimere il loro parere, ma a patto che partecipino alla vita democratica. Sono curioso di vedere ora quante delle persone che si nascondono dietro una tastiera ora sottoscriveranno l’abbonamento».



I circa 4000 posti attualmente a disposizione dello “Scopigno” sono stati suddivisi in vari settori, che ovviamente propongono diversi prezzi. Otto euro in curva con abbonamento ad 80 euro, a salire fino ad un massimo di 270 in tribuna centrale. Previsto anche un pacchetto “Vip” al costo di 450 euro. I singoli biglietti invece variano dai già citati 8 euro per la curva, fino ad un massimo di 18 euro per la tribuna centrale. Il costo dei biglietti diminuisce spostandosi verso le estremità della tribuna. Previsti anche alcuni pacchetti famiglia e, addirittura, se un gruppo di quattro amici vuole sottoscrivere l’abbonamento, uno dei quattro sarà omaggio. Sono già 120 le tessere distribuite alla scuola calcio, mentre gli abbonati dello scorso anno avranno la prelazione dal 6 al 20 agosto, con uno sconto del 10 per cento sul prezzo dell’abbonamento scelto. Lo sconto sale al 60 per cento per donne ed over 65.

Venerd├Č 3 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:28



© RIPRODUZIONE RISERVATA