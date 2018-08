RIETI - Domani alle 11,00 nella sala stampa dello stadio “Manlio Scopigno” verrà presentata la campagna abbonamenti per la stagione 2018/19 #LaNostraPassione.



Nel corso dell'incontro saranno rese note le varie iniziative pensate dalla società per venire incontro quanto più possibile alle esigenze dei tifosi.



Il meeting di domattina sarà anche l’occasione giusta per fare definitiva chiarezza sulla sottoscrizione e l’utilizzo della Fidelity Card (ex tessera del tifoso).

Gioved├Č 2 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:56



© RIPRODUZIONE RISERVATA