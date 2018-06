RIETI - Lo storico tifoso del Rieti Mauro Maiali dedica una poesia al ruolo dei supporters amarantocelesti ora che la squadra ha trovato la promozione in serie C e si appresta a tornare a giocare tra i professionisti.



URTRA'!!!



Lo isse 'u Molleggiatu anni fà:



“Dda li urtrà s'ha dda recomenzà”



Tutti, o cquasci, fe' scandalizzà



Ma cque bruttu mòdu è 'istu 'e (s)raggionà...!





Eppure se bba' a 'edene, ecco a Riète



'A civirtà a 'la curva glie compète



Sò ll'unici cque réésciu a gline a bbede



Ddo' sta nnascosta 'a pura e vvira fede





Espunnu pure scritte 'nteliggénti



A differenza dde illi ppiù ppoténti



'N sò mmancu 'n gruppu armatu finu a li énti



Solu fau lu forcrore coi proénti



Dda le saccocce luru proéniénti:



Nisciunu glie da li finanziamenti!





A ll'età mmea 'on mme cce pozzo meschiane



Tengo, dde anni, cènque o sséi gliecine...



...Ma quanno partu 'i cori da la norde



Li canto quasci tutte 'ante le òrde





Po' a 'li più glioini 'ico cco' sserietà



Senza pretènne dde bbolé strafà:



"Vivi dda ultrà e 'mpegnate a llottà



Pe' in furgore e eros trasformà





Tutte le nefandezze dde la pòlis



E le riggidità dde la "polìs"



'N cori dde 'e ppiù romantiche passiuni



Trasformanti 'n "in" li durmigliuni!"





Ecco 'na nòa ggioia 'e 'ence la noia



Gliemo a pportane 'n ardu e 'n ogni ddoe



Gaudii tenuti 'n témpu ne le arcoe



Prunti a réémerge dda lu ppiù profunnu



'N mmòdu dda fa reìe l'interu munnu!!!



Mauro Maiali

Domenica 3 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:17



