RIETI – Ancora una volta stoici. I tifosi del Rieti sono in trasferta a Potenza per sostenere il Rieti nella gara, la prima, del triangolare verso lo scudetto che incoronerà la squadra più forte d’Italia all’Interregionale. Sono più di una decina i tifosissimi amarantocelesti, spinti dall’amore per la squadra e l’entusiasmo per la squadra promossa in Serie C. Partiti stamattina di buon ora con mezzi propri, ci sono i ragazzi del Commando Ultrà Rieti e anche alcuni tifosi “della tribuna”. Innamorati del Rieti, di tutte le età, si sono spesi per quasi 900 km di trasferta tra andata e ritorno e 9 ore di viaggio per andare e tornare dal centro al sud dell’Italia. I tifosi presenti a Potenza, sono sostenuti da tutti gli altri che seguono la squadra da Rieti (e in particolare da fedeltà Amarantoceleste) con telefonini e pc. Tutti seguiranno al gara ma anche lo spareggio tra Vibonese e Troina che incoronerà la vincitrice del gitone I e la squadra che verrà a Rieti a giocarsi l’altra gara per il triangolare della poule. Nella foto di Matteo Zepponi, la gioia e l’attesa del tifo reatino in tribuna al Viviani, stadio in festa che oggi applaudirà i propri beniamini per la promozione in C. Una festa simile a quella già celebrata a Rieti domenica scorsa a margine di Rieti-Lupa (2-2).

