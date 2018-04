di Christian Diociaiuti

RIETI – Duecentoquaranta. Trecento, no quattrocento. Cinquecento. I conti li faremo a fine giornata, ma la risposta del tifo reatino è stata meravigliosa per Ostia-Rieti. Degna, appunto, di una domenica d’oro come quella odierna, in cui il Rieti può scrivere una delle pagine più belle della sua storia lunga 82 anni, il ritorno in Serie C. A Ostia la partita decisiva, con la squadra scortata da tantissimi tifosi. Pare siano tanti a sapere quanto sia storico questo giorno, tanto da mandare in fumo i 240 biglietti in prevendita (è il numero di persone ammesse nel settore ospiti). Possibile acquistarli anche all’Anco Marzio. La stima del tifo? Tra le 400 e le 500 unità, poi si tireranno le somme, magari nella festa in preventivo a piazza Cavour questa sera, qualora la squadra raggiungesse l’obiettivo. Due pullman (quello degli ultrà e quello degli Allievi del Rieti, stamattina a caccia anche loro di un punto per la promozione e la voglia di festeggiare a Ostia coi grandi) e lo sciame di auto e pulmini in festa verso il Tirreno. Sì, per un bagno. Nella gloria.



PIAZZA CAVOUR

Prima della partenza ai tifosi si sono ritrovati a Piazza Cavour a e poi salire sul pullman. È uno dei due bus organizzati per la trasferta, l'altro è quello dei giocatori degli Allievi che questa mattina hanno vinto il campionato e festeggeranno a Ostia con la prima squadra. Il resto dei tifosi si sposteranno con automobili e pulmini. A colorare il centro fumogeni, bandiere e canti. Una domenica mattina già emozionante.



EUFORIA

Il fischio di Panettella di Bari è stato preceduto in questi giorni dall’euforia social (e non solo) dei tifosi. Una vera febbre da Serie C: striscioni, idee per la festa, post di carica e richiamo allo stadio. Il calcio infiamma anche quei reatini rimasti in questi anni più freddini, mentre fa battere il cuore agli onnipresenti che non si sono persa una gara in Eccellenza, figurarsi quella di oggi, un gran galà. "Sarebbe l'epilogo super meritato per un presidente e una squadra, che con il bel gioco e un grande gruppo sta dominando il campionato. La citta merita la serie C. Ci vediamo a Ostia" ha scritto in una nota il consigliere comunale con delega allo sport, Roberto Donati. La città è con Curci, Parlato e la loro banda da record.

Domenica 29 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:26



© RIPRODUZIONE RISERVATA