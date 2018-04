di Christian Diociaiuti

RIETI – Assalto al Budoni per sognare la serie C. Promozione per il Rieti se vince e contemporaneamente l’Albalonga cade a Fregene contro l’Atletico (all’andata 6-3 per la squadra di Mariotti). In casa Rieti ci si allena, archiviando la sconfitta col Monterosi, certi che a Budoni ci sarà il sostegno di una trentina di tifosi; la squadra è serena, punta all’obiettivo e guarda a un avversario da non sottovalutare: il Budoni, che domenica ha vinto con la Nuorese e, con 39 punti, vede la salvezza, visto che si va verso l’annullamento di un playout.



Nelle ultime sei gare, il Budoni di mister Cerbone ha vinto 4 volte, segnando in tutto 34 gol e subendone 35 (pur segnando poco, è la quarta difesa del girone). Non perde da due turni ma in casa non ha una serie in particolare. Piuttosto, da ricordare che due anni fa (era proprio il 24 aprile 2016) il Rieti perse a casa dei sardi per 3-0, mentre nelle ultime due gare casalinghe (della stagione 2015-2016 e 2017-2018) c’è il 3-1 di questa stagione e l’1-0 del passato.



Budoni che celebra, proprio da ieri, il secondo posto nella classifica Giovani D Valore: i sardi con l’utilizzo dei giovani incasseranno un premio in denaro stagione finita. Squadra che ha puntato molto sui baby, se si considera che il derby con la Nuorese l’ha deciso il 2001 Moro. Nove i gol del giocatore più prolifico, Sartor, seguito da Odianose (6 gol) e Malesa (5 gol).

