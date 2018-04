di Christian Diociaiuti

RIETI – Sono sette, appassionati, festosi e speranzosi. Sono i tifosi del Rieti che, con addosso i colori del Commando Ultrà, assisteranno questo pomeriggio a Nuorese-Rieti, gara valevole per il 30esimo turno della Serie D girone G. In trasferta al Frogheri di Nuoro, hanno affrontato già un viaggio non proprio da quattro soldi e da poco tempo. Viaggio, pranzo, spiaggia e poi tifo sfegatato. Incassato il plauso e il sostegno di tutto l’ambiente reatino per l’ennesima, stoica presenza, i supporters amarantocelesti troveranno questo pomeriggio al Frogheri un tifo di casa caldo, grazie alla Giornata Verdazzurra istituita dal club sardo per sostenere la squadra di casa, che punta all’uscita dai playout.Più forte e più grande la motivazione del Rieti, che già dalla prossima domenica, 15 aprile, in casa contro Monterosi potrebbe festeggiare: se al termine di quei 90’ il distacco con l’Albalonga sarà di dieci o più punti, sarà promozione matematica in Serie C. Dunque oggi occhi puntati sulla partita con la Nuorese e su San Teodoro-Albalonga, che si gioca alle 15.30. Insieme ai temerari tifosi reatini (che rinnovano una tradizione, quella delle trasferte sarde e in generale delle uscite lontano dallo Scopigno, che non si è mai spenta in casa Rieti) presenti anche gli appassionatissimi della pagina fb Eruditus Reatinus, che racconteranno via social la partita, ma anche dirigenti reatini, parenti dei calciatori e appassionati. Per le foto si ringrazia Matteo Zepponi.