Non basta il gol di Falilò per ritrovare punti: Rieti ko 2-1 nel recupero sul campo del Tiferno Lerchi

RIETI - Ancora una sconfitta per il Rieti, dopo quella netta subità mercoledì scorso in casa contro la Sangiovannese. Questa volta gli amarantocelesti cadono sul campo del quotato Tiferno Lerchi per 2-1, ma il gol vittoria degli umbri arriva nei minuti di recupero.

Amarantocelesti ancora una volta beffati in trasferta e che vanno subito sotto su calcio di rigore siglato da Gorini al 3', ma colpiscono due traverse, trovano il pari con Falilò al 66'. Infine in 10 per l'espulsione di Tiraferri subiscono la rete dei padroni di casa nel finale (93') realizzata da Battellini.

Ora i reatini restano al terzultimo posto venendo raggiunti a quota 18 dal Cannara. Domenica allo Scopigno arriva la Pianese: serve ritrovare i tre punti per avere ancora qualche chances salvezza.