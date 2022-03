Il Rieti col Tiferno Lerchi per sperare ancora. Il ds Halasz: «Salvezza? Dobbiamo crederci fino alla fine»

RIETI - A tre giorni dal pesante ko interno rimediato contro la Sangiovannese (0-4), in casa Rieti si cerca di fare gruppo, di isolarsi dalle critiche e dalle criticità, perché la trasferta di Città di Castello in programma domenica 6 marzo contro il Tiferno Lerchi sarà tutt'altro che agevole. Per una volta il tecnico Alessandro Boccolini viene esentato dalle dichiarazioni pre-gara e in favore di microfoni, taccuini e telecamere si presenta il direttore sportivo Giulio Halasz.

Il diesse

«Veniamo da una brutta figura - ammette senza troppi giri di parole Halasz - Domani (oggi, ndr) ci aspetta una partita complicata, contro un avversario che è in corsa per un piazzamento playoff, ma l'augurio è che la squadra riesca a tramutare in rabbia agonistica la delusione patita contro la Sangiovannese. Chiaramente il cammino verso la salvezza si è fatto difficile, ma la classifica a conti fatti ci concede ancora delle chance per uscirne fuori. Ora, che arrivi direttamente o attraverso i playout - prosegue il diesse - poco importa, ma a partire dalla sfida di Città di Castello dovremo lottare tutti verso la stessa direzione, con un unico obiettivo fissato in mente. Purtroppo la stagione è stata fin qui caratterizzata da mille difficoltà, ma nessuno si è mai tirato indietro e speriamo che pure la buonasorte torni in qualche modo a supportarci, perché nelle ultime uscite francamente ci ha voltato le spalle».

Le scelte

Rispetto a mercoledì, tornerà a disposizione Scalon e farà coppia al centro con De Martino, ma non ci saranno né Pedone, né Tortolano, il primo squalificato dopo il doppio giallo rimediato contro la Sangiovannese, il secondo out per lo stesso motivo, ma fino al prossimo 27 marzo dopo le quattro giornate rimediate contro la Pro Livorno e per le quali la società proverà a fare reclamo. Assente pure Matteo Menghi, infortunato, così come Perez. Squadra ancora in emergenza, ma 4-3-3 confermato, col trio offensivo Scibilia, Vari, Coulibaly dall'inizio e per il colored amarantoceleste sarà un ritorno al passato, visti i trascorsi con gli umbri.