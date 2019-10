RIETI - Esordio in Terza positivo per la Torpedo che al Gudini sconfigge 1-0 la Vigor Collevecchio, da questa stagione nel girone reatino dopo aver militato in quello viterbese.



Tre punti incoraggianti per gli uomini di Basilici, che partono con il piede giusto in questa stagione, dopo un primo match dal ritmo non proprio serrato ma comunque ricco di occasioni da gol.

Le prime occasioni da rete nascono dai padroni di casa, pericolosi con molti calci dalla bandierina, ma poco precisi sotto porta. Reagisce il Collevecchio spingendosi in avanti, fino ad ottenere un calcio dal dischetto dopo un fallo subìto in area: intorno alla mezz’ora, Balducci spedisce il pallone alto sopra la traversa. Nessuna squadra sembra riuscire a prendere in mano la situazione e il primo tempo termina a reti inviolate.

Al rientro dagli spogliatoi il match continua sulla stessa lunghezza d’onda: Torpedo più propositiva e difesa ospite impegnata in più occasioni a sfatare le azioni dell’avversario; al 22’ della ripresa Rossi subisce fallo in area: è rigore per i padroni di casa, Simeoni non se lo fa scappare e segna l’1-0. Ci provano ancora gli ospiti sfruttando le fasce per costruire, ma manca il colpo vincente e termina così uno degli anticipi della Terza categoria.

I COMMENTI

Luca Basilici (All. Torpedo): «Partita tranquilla, giocata a con un buon ritmo nel primo tempo; abbiamo sprecato qualche occasione, ma siamo contenti del risultato. Gli avversari sono stati molto corretti, faccio loro i miei complimenti; noi abbiamo ancora molto da lavorare».

Massimo Favetta (All. Vigor Collevecchio): «L’esordio poteva essere migliore. Abbiamo sbagliato il rigore, ma onestamente credo che l’avversario abbia meritato; dopo aver subito il gol abbiamo provato a recuperare e abbiamo avuto anche un paio di occasioni, ma il risultato è giusto».

IL TABELLINO

Torpedo: Palma, Novelli (20' st Fiori), Pezzotti, Marrocchi, Silvestri, Fasciolo, Ciogli (22' st Muggia), Grillo, Francia (44' st Cordeschi), Rossi (35' st Giuli), Simeoni. A disp. Galeone, Nobii, Bianchetti, Salzano.

Vigor Collevcchio: Toni, Sacchini, Serena (19' st Testa), Bevilacqua, M. Quinataie, Fra. Mandosi (25' st Kasa), Fil. Mandosi, A. Quintaie, Petrucci (27' st Pedacchia 27), Policastro, Balducci. A disp. A. Dominicis, Felli, L. Dominicis

Arbitro: Bejan di Rieti

Reti: 22' st Simeoni (T) su rig.

Note: ammoniti Palma (T), Silvestri (T), Rossi (T), Sacchini (VC) e F. Mandosi (VC)

© RIPRODUZIONE RISERVATA