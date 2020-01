RIETI - Terminato il derby di Rieti al Gudini, dove i padroni di casa della Torpedo battono il Real Vazia per 2-0, dopo 90 minuti equilibrati, e per una notte sono di sicuro in vetta alla classifica con un punto di vantaggio su Santa Maria, che però deve giocare domani, 5 gennaio, contro Poggio Bustone, e Real Gavignano Ponzano, che invece ha giocato anch'esso oggi pomeriggio battendo la Gens Cantalupo.



Partenza non proprio strepitosa per le due squadre in campo, che faticano nel primo tempo a costruire azioni da gol. Ci va vicino il Vazia, quando Principi sfrutta la ribattuta di un tiro già parato da Palma, ma l’estremo difensore della Torpedo non si fa sorprendere e salva il risultato con due interventi in successione. Non è da meno il suo collega di reparto Rinaldi, che salva il Vazia quando Simeoni colpisce la palla di testa all’interno dell’area piccola, ma lui smanaccia fuori in tuffo.

Il pareggio dura poco più che un tempo: al 5’ della ripresa la Torpedo segna la prima rete, con Simeoni che sfrutta una ghiotta ribattuta all’interno dell’area piccola. Un gol che comunque non smuove eccessivamente i livelli del gioco: manca la concretezza e la precisione sotto porta. Il colpo di grazia arriva al 30’: Rossi mette la firma su una prestazione soddisfacente con un tiro imparabile per Rinaldi, arrivato dopo una bella rete di passaggi. Termina così un match gradevole per i numerosi spettatori, accorsi a sostenere le squadre nonostante il freddo.

I COMMENTI

Luca Basilici (All. Torpedo): «Partita equilibrata, contro una squadra che meriterebbe più punti rispetto a quelli che ha e a cui vanno i miei complimenti. Noi abbiamo risentito delle vacanze, come probabilmente anche gli avversari, ma penso che i ragazzi si siano comportati bene meritando la vittoria».

Walter Troiani (All. Vazia): «Devo fare innanzitutto i complimenti agli avversari che meritano il posto che occupano in classifica e che non lasciano mai nulla al caso, infatti ci hanno punito appena gli abbiamo lasciato spazio. Il primo tempo è stato comunque soddisfacente, ma nel secondo siamo calati: se non ci si allena con costanza la tecnica serve a poco».

IL TABELLINO

Torpedo: Palma, Gunnella (35’ st Fiori), Rossi, Pezzotti, Marrocchi, Ciogli, Francia (40’ st Colasanti), Simeoni, Muggia, Vellucci (10’ st Fasciolo), Cordeschi. All. Basilici

Real Vazia: Rinaldi, Figorilli, Galasso (15’ st Prince), D’Angeli, Eleuteri (20’ st Tolli), Micheli, Gentili, Principi, Volpi (23’ st Paglia), Cavalli, Nucci. All. Troiani

Reti: 5' st Simeoni, 30' st Rossi

Arbitro: J. Bertini di Rieti

Note: ammoniti Eleuteri, Micheli, Gentili (RV); Pezzotti (T).

