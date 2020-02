RIETI - La Torpedo conquista tre punti importanti al Gudini: finisce 4-1 contro il Poggio Catino, che resta fermo a quota 8, mentre i reatini si portano momentaneamente in vetta. Una giornata di sole ha fatto da cornice ad una partita avvincente, con 5 gol totali, ma per lo più controllata dai padroni di casa.



IL PRIMO TEMPO

Le marcature si aprono al 15’ con Scacciafratte che approfitta di una ghiotta ribattuta dopo il tiro di Ciogli, servito da Cavallini. Duro colpo per il Poggio Catino che tenta di ripartire e ci riesce con una buona occasione costruita intorno al 20’ quando Simei serve Mischi con un buon filtrante in area, ma Palma ci mette una pezza con un’eccellente uscita. Il costante pressing della Torpedo è però difficile da gestire per la difesa ospite, che tra l’altro non è neanche aiutata dalla fortuna: al 38’ Muggia tira da fuori e la palla finisce in rete aiutata da un’imprevedibile deviazione che sorprende Mancini.

LA RIPRESA

Nel secondo tempo la Torpedo continua a spingere ed il 3-0 non si fa attendere: intorno al 10’ Silvestri trasforma in gol un bel corner battuto dalla destra, beffando le marcature avversarie. Ruggito del Poggio Catino pochi minuti dopo, con un bel contropiede guidato da Sapora: il tiro dell’attaccante è ancora respinto da Palma in tuffo. La stanchezza si fa sentire e ad accusarla è soprattutto la difesa ospite, costretta a gestire un avversario in gran forma. Al 35’ il 4-0 arriva durante una mischia nell’area del Poggio Catino, quando un autogol d Gioia, dopo uno sfortunato rimpallo, vanifica gli interventi di Mancini. La reazione degli uomini di mister Mischi arriva solo nei minuti finali, quando Silvestri, difensore della Torpedo, commette fallo in area: l’arbitro indica il dischetto e Maierini non delude dagli 11 metri, rendendo solo meno amara la sconfitta.

I COMMENTI

Luca Basilici (All. Torpedo): «Dovevamo riscattarci dalla pesante sconfitta di domenica, questi tre punti sono importanti per noi. I ragazzi hanno fatto quello che dovevano fare, per questo faccio i complimenti a loro e alla squadra avversaria».

Gabriele Mischi (All. Poggio Catino): «In alcuni sprazzi di gioco siamo stati bravi, ma non abbiamo attaccanti validi per fare gol così spesso. Abbiamo avuto due occasioni in cui si poteva segnare, ma la differenza tra la prima della categoria e una delle ultime si è vista. Cercheremo di chiudere il campionato nella migliore maniera possibile, cercando di fare qualche punto in più».

IL TABELLINO

Torpedo: Palma, Novelli, Silvestri, Muggia, Scacciafratte, Pezzotti, Rossi (Giuli 30’ st), Cavallini (Nobili 28’st), Francia (Vellucci 10’ st), Simeoni, Ciogli (Rinaldi 13’ st) A disp. Marrocchi, Fasciolo, Cordeschi. All. Basilici

Poggio Catino: Mancini, Ghisu, Pompei(Solito 19’ st), Poletti, Gioia D, Simei, Gioia M, Ramazzotti, Maierini, Mischi A (Sapora 13’ st), Vallone.All. Mischi

Arbitro: Russo di Rieti

Reti: 15’ pt Scacciafratte, 38’ pt Muggia, 10’ st Silvestri, 35’ st autorete (T), 43’ st Maierini (P. Cat.)

Note: ammoniti Silvestri, Muggia (T), Vallone (PC).

