RIETI - Match ricco di emozioni quello tra Torpedo e Gens Cantalupo al Gudini, con gli uomini di Zappaterreno che rallentano la corsa della capolista, agguantando un 2-2 all’ultimo respiro.



Partenza in salita per la formazione ospite: la prima rete arriva su rigore dopo pochi minuti dal fischio iniziale, a realizzarla è Gunnella. Ottimo segnale per la squadra di casa, che mette a dura prova la difesa avversaria per buona parte del primo tempo, con diversi lanci lunghi, arginati a fatica dal Cantalupo. Il raddoppio resta comunque nell’aria ed arriva intorno al 30’ con Simeoni che spinge in rete un ottimo cross di Rossi dalla sinistra portando il punteggio sul 2-0 fino alla fine della prima frazione di gioco.

Nel secondo tempo il match cambia radicalmente, con il Gens sempre più pericoloso nelle sue giocate che mancano però di precisione sotto porta. Il pressing dà i suoi frutti intorno al 25’ quando Francesco Corinaldesi viene atterrato nell’area avversaria: è proprio lui a segnare dal dischetto il gol della bandiera, spianando la strada per la rimonta. Il 2-2 arriva infatti nei minuti finali di un secondo tempo al cardiopalma: a segnare è Speranzoso, bravo a spingere in rete una palla servita su punizione, per poi essere investito dall’entusiasmo di compagni e dirigenti. Termina con un punto per parte una gara che rimette fortemente in discussione le gerarchie in classifica.

I COMMENTI

Roberto Manna (Dir. Torpedo): «Il primo tempo abbiamo giocato noi; nel secondo gli avversari ce l’hanno messa tutta e sono usciti fuori, riuscendo a portare a casa il pareggio. La partita è stata sicuramente equilibrata».

Luca Zappaterreno (All. Gens Cantalupo): «Abbiamo giocato malissimo nel primo tempo, siamo stati condizionati psicologicamente dal gol subìto in apertura e poi abbiamo meritato di prendere anche il secondo. Nella ripresa siamo entrati più motivati, abbiamo fatto dei cambi, giocando più alti e meritando il pareggio. Loro hanno giocato un ottimo tempo, noi nel secondo non abbiamo concesso niente quindi credo che il pareggio sia il risultato più giusto e per noi è un bel punto che arriva in un momento difficile. Ringrazio i ragazzi per la loro reazione».

IL TABELLINO

Torpedo: Palma, Gunnella, Salzano (12’ st Scacciafratte), Muggia, Marrocchi, Pezzotti, Bianchetti (21’ st Giuli), Ciogli, Francia, Simeoni, Rossi (24’ st Vellucci). A disp. Barbante, Cordeschi, Cavallini, Vellucci, Fiori.

Gens Cantalupo: Bianchini, Borgucci (34’ st Corazzesi) , Boccolucci A (37’ st Pompili), Bonifazi ( 20’ st Pazzaglia), Speranzoso, Corso, Boccolucci S, Fabbrini, Corinaldesi Fra, Di Curzio (10’ st Corinaldesi Fed.), Mattei (15’ st Bonanni).

Arbitro: Goktas di Rieti

Reti: 3’ pt Gunnella (T), 27’ pt Simeoni (T), 25’ st Fra Corinaldesi (GC), 44’ st Speranzoso (GC)

Note: ammoniti Zappaterreno, Corso, Boccolucci, Bonanni (GC), Pezzotti, Ciogli, Vellucci (T)

