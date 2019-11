RIETI - Finisce 3-3 al Gudini la sfida tra Torpedo e Santa Maria, valida per la terza giornata di Terza categoria, al termine di un match ricco di emozioni.



Parte più sicura la squadra padrone di casa, subito in avanti con Muggia che, dopo aver dribblato alcuni difensori avversari, tira in area: Favetta gli dice di no e respinge il pallone in tuffo. Solo una delle tante occasioni da gol per entrambe le squadre, che però non gonfiano la rete fino al 30’, quando è Simeoni a trovare il gol, raccogliendo un bel cross su punizione, calciato da Marocchi. Non si fa attendere la reazione del Santa Maria, che dopo una manciata di minuti pareggia i conti grazie a Ouro, bravo ad approfittare di alcuni rimpalli nell’area avversaria per spingere la palla in rete. Botta e risposta che continua prima che l’arbitro fischi la fine dei primi 45 minuti: il 2-1 della Torpedo arriva grazie ad un’eccellente punizione dal limite realizzata da Grillo, subito acclamato dal pubblico casalingo.

Il secondo tempo si apre con una situazione di sostanziale equilibrio in campo, almeno fino al 20’, quando il Santa Maria costruisce un’azione interessante sfiorando il 2-2 con un tiro da distanza ravvicinata: Palma ci mette la manona e strozza l’urlo in gola a Mancini. Passano circa 10 minuti e Ciogli sfrutta un illuminante passaggio del solito Simeoni: è nel posto giusto al momento giusto per segnare il 3-1. Doppio svantaggio che sembra dare al Santa Maria la grinta giusta: il pressing dà i suoi frutti e intorno al 35’ Capobianchi Claudio guadagna un calcio di rigore: è proprio lui a realizzarlo portando il punteggio sul 3-2. Sembrerebbe l’ultima rete di un match che si avvia alla conclusione, ma il Santa Maria continua a spingere sull’acceleratore e non perdona un pasticcio difensivo della Torpedo: è Arena ad approfittare firmando il gol del 3-3.

I COMMENTI

Luca Basilici (All. Torpedo): «Sapevamo che sarebbe stata una battaglia e così è stato; match divertente, potevamo chiuderlo sul 3-1 ma non lo abbiamo fatto ed il risultato è giusto. Complimenti agli avversari che non hanno mollato un attimo; noi impareremo da questi errori».

Bruno Valentini (All. Santa Maria Calcio): «Sono soddisfatto della rimonta. Abbiamo avuto qualche difficoltà a causa delle numerose assenze, ma ci siamo adattati alla gara in un campo sintetico che non conoscevamo e a cui ci siamo abituati. Abbiamo regalato all’avversario il primo gol, su errore del nostro terzino; la seconda rete l’abbiamo subìta su una punizione: è stata ben calciata, sapevamo che gli avversari avevano queste qualità. Nel secondo tempo siamo stati più concentrati, nonostante abbiamo sofferto nei primi minuti, siamo riusciti ad accorciare le distanze e ad uscire fuori. Alla fine abbiamo cambiato sistema di gioco e con un po’ di cinismo siamo riusciti a prenderci il pareggio secondo me meritato e anche con qualche possibilità di vincere. Complimenti agli avversari: meritano i punti che hanno e sono molto corretti; l’auspicio è quello di continuare a fare sempre bene».

IL TABELLINO

Torpedo: Palma, Salzano, Silvestri, Muggia (18’ st Vellucci), Marrocchi, Pezzotti (32’ st Cordeschi), Ciogli (42’ st Scacciafratte), Fasciolo, Francia (46’ st Bianchetti), Simeoni, Grillo (12’ st Gunnella). A disp. Galeone, Giuli, Cavallini, Chellini. All. Basilici

Santa Maria Calcio: Favetta, Capobianchi M, Papi (36st Minicocci), Gagliano (26’pt Ammiraglia,18’st Arena), De Angelis, Djobo (31’pt Abatelli), Cerquetani (4’st Mancini), Colafigli, Ouro, Capobianchi C, Capasso, Salustri. A disp. Sciarra, Carbonara. All. Valentini

Arbitro: Battilocchi di Rieti

Reti: 30’ pt Simeoni (T), 36’pt Ouro (SM), 42’pt Grillo (T), 32’st Ciogli (T),35’ st Capobianchi C(SM) su rig, 45’ Arena (SM)

Note: ammoniti Fasciolo (T), Pezzotti (T), Mancini (SM)

