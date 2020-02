RIETI - Al Domenico Rossi Il Real Vazia batte il temibile Real Gavignano: termina 2-1 per gli uomini di Troiani, dopo 90 minuti al cardiopalma.



IL PRIMO TEMPO

Inizio promettente per gli ospiti che si spingono in avanti già dai primi minuti, creando diverse azioni grazie a degli efficaci passaggi filtranti, che saranno una costante per tutto il match. Intorno al 15’ è Recchia acentrare la traversa con un tiro dall’interno dell’area, che strozza l’urlo in gola ai tifosi ospiti. Non ha più fortuna il Vazia, con Manuel Gentili che prende anche lui la traversa, dopo un bel tiro da fuori. Il gol resta però nel’aria e arriva nei minuti finali dal primo tempo: ad aprire le marcature è Volpi, bravo a raccogliere e trasformare un bel filtrante sul filo del fuorigioco, calciato dal solito Gentili.

LA RIPRESA

I primi minuti della ripresa non regalano grandi emozioni, grazie anche alla solidità delle due difese, che non fanno tanti complimenti nel commettere interventi piuttosto fisici, costringendo la direttrice di gara Loreti a ricorrere più volte ai cartellini. Ruggito del Gavignano al 38’, quando Tetto prende il palo destro con un tiro da distanza ravvicinata a portiere battuto; l’appuntamento col gol è però solo rimandato di una manciata di minuti: lo stesso Tetto serve splendidamente Gherardo, che batte Rinaldi in area, portando i suoi sull’1-1. Un equilibrio spezzato da Gentili, man of the match, bravo a gonfiare la rete con una punizione battuta dalla sinistra, che inganna Pennacchini: colpo di grazia a pochi secondi dal fischio finale.

I COMMENTI

Walter Troiani (All. Vazia): «Sono contento per l’ottima vittoria, i ragazzi hanno dato tutto in campo: veniamo da una settimana difficile con pochi allenamenti, ma è comunque venuto fuori il carattere della squadra. Faccio i complimenti al Gavignano, che secondo me è la squadra più forte del girone e fa un bellissimo gioco che non appartiene a questa categoria».

Andrea Giampieri (All. Real Gavignano): «Abbiamo disputato una buona partita, con un po’ di fortuna in più si poteva fare risultato, considerando che abbiamo preso due traverse e un palo».

IL TABELLINO

Real Vazia: Rinaldi, Figorilli (40’ st Rossi), Tolli, D’Angeli (30’ Tiberti), Micheli (29’ st Mi. Gentili), Galasso, Ma.Gentili, Principi (41’ pt Cavalli), Volpi, Nucci, Maccioni. All. Troiani

Real Gavignano Ponzano: F. Pennacchini, Fabi, Spadaccioli (15’ st Tetto), P. Pennacchini, Stroni (38’ Gnocchi), G. Galassetti, Recchia, Barnabei (40’ st Ratini), Gherardo, Nocelli (22’ st Mannelli), D'Ascenzi. All.

Arbitro: Loreti di Rieti

Reti: Volpi 42’ pt (RV), Recchia 40’ st (RG), Gentili 45’ st (RV)

Note: espulso Nisi per doppia ammonizione; ammoniti D’Angeli, Micheli, Cavalli (RV); Barnabei, Gnocchi, Recchia, Spadaccioli, Pennacchini P. e Nisi (RGP).

© RIPRODUZIONE RISERVATA