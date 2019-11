RIETI - Match sotto la pioggia quello svolto a Vazia dai padroni di casa del Real contro il Poggio Catino, valido per la terza giornata del campionato di Terza categoria: al termine dei 90 minuti il risultato è di 2-1 per i ragazzi di mister Troiani.



Partenza incoraggiante per la squadra di casa, che costruisce un’azione interessante, sprecata però da Volpi, bravo comunque a raccogliere il passaggio dal fondo. Dopo una manciata di minuti è però il Vazia a soffrire, a causa di un retropassaggio: punizione in area avversaria per il Poggio Catino, Solito alla battuta ma Rinaldi para in tuffo. L’appuntamento col gol è soltanto rimandato: al 30’ Guarino riceve una rimessa laterale dalle trequarti ed infila la palla dove Rinaldi non può arrivare. Una buona dose di fiducia per la squadra ospite, che finisce il primo tempo su questa lunghezza d’onda, con Micheli che centra la traversa calciando un’altra punizione all’interno dell’area avversaria.

Al rientro dagli spogliatoi la situazione si rovescia: il pressing del Vazia dà i suoi frutti e Petrillo fischia un rigore per gli uomini di Troiani; è Paglia a segnare dagli undici metri con un tiro imparabile che impatta prima sul palo e poi in rete. 1-1 pesante per il Poggio Catino che, dopo essere rimasto in dieci uomini, concede inevitabilmente più spazi agli avversari; al 40’ è Nucci a centrare la traversa con una bella punizione dalla trequarti, lasciando col fiato sospeso i molti tifosi presenti nonostante la pioggia. L’abbondante recupero concesso da Petrillo non giova agli ospiti, che subiscono la rete negli attimi finali del match, con un tiro dalla distanza di Figorilli, entrato dalla panchina portando i 3 punti alla sua squadra.

I COMMENTI

Walter Troiani (All. Real Vazia): «Abbiamo raddrizzato una partita che si stava mettendo male, grazie ai jolly della domenica da parte loro. Abbiamo fatto un bel gioco fino al gol, poi ci siamo disuniti e abbiamo giocato male; fortunatamente con alcuni innesti il risultato ci ha dato ragione di quello che abbiamo fatto».

Gabriele Mischi (All. Poggio Catino): «Partita condizionata, nel secondo tempo, dall’arbitro che ha concesso un rigore inesistente: il giusto risultato era il pareggio».

IL TABELLINO

Real Vazia: Rinaldi, Gentili (5’ st Tolli), Cavalli, Eleuteri, Micheli, Amedei (20’ st Cavolata), Volpi (13’ st Morelli), Maccioni (37’ st Figorilli), Paglia (27’ st Dessi), Cavalli, Nucci. A disp. Morelli, Faraglia, Principi, Casciani.

Poggio Catino: Mancini, Paolelli (49’ st Bianchi), Ramazzotti (20’ st Binaghi), Pompei, Polletti, Gioia D, Micheli, Solito, Guarino (30’ st Imperatori), Mischi (25’ st Giometti), Ghisu. A disp. Gioia M, Mischi V, Simei.

Arbitro: Stefano Petrillo di Rieti

Reti: 30’ pt Guarino (PC), 3’ st Paglia (RV) su rig, 49’ st Figorilli (RV).

Note: ammoniti Micheli (RV) espulsi: Gioia D. (PC), Mancini (PC).

© RIPRODUZIONE RISERVATA