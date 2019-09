Ultimo aggiornamento: 09:50

RIETI - Passaggio di testimone nella dirigenza del Real Vazia, che ha iniziato a preparare la stagione di Terza categoria che prenderà il via il 19 ottobre: Alessandro Taddei lascia il posto a Stefano Bevilacqua, che subentra con la carica di presidente. Dopo due anni il Vazia cambia patron, ma mantiene in panchina il mister Walter Troiani e lo zoccolo duro del gruppo, che per la stagione di Terza Categoria 2019/20 si avvale anche di alcuni innesti.Si prospetta un’esperienza interessante per Bevilacqua che, nell’amministrazione del club, potrà far conto su una dirigenza compatta e pronta a sostenerlo con la stessa disponibilità di sempre, per aspirare ai piani alti della classifica e migliorare le prestazioni in campo.«Ringraziamo moltissimo Alessandro Taddei per i due anni trascorsi insieme” dichiarano dal Vazia, estendendo i ringraziamenti a tutti gli sponsor e ai beni civici che hanno permesso al club di arrivare al quarto anno di attività.