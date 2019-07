Daniele Monaco (Direttore Sportivo Real Monteleone)

Marco Russo (Allenatore Real Monteleone)

Mauro Pitorri (Capitano Real Monteleone)

LA ROSA

Portieri

Difensori

Centrocampisti

Attaccanti

LA SOCIETA'

Presidente

Vice Presidente

Direttore Generale

Direttore Sportivo

Dirigente

Accompagnatore

LO STAFF TECNICO

Allenatore

Vice Allenatore

RIETI - Gruppo riconfermato e qualche innesto di qualità da porre al servizio di mister Russo: così riparte la stagione del Monteleone. Dopo l’annata di esordio in Terza, la società si dice soddisfatta per il 7° posto, ma consapevole di poter fare ancora meglio. Il ragionamento vale anche per la Coppa Provinvcia, terminata ai quarti contro il Torri In Sabina per Russo e i suoi uomini, ora più decisi che mai a fare bene nella prossima stagione. Il bilancio è comunque positivo secondo giocatori e dirigenti, soddisfatti di aver conquistato un posto nei playoff all’annata di esordio, collezionando anche risultati positivi in diversi campi della provincia durante il campionato.: «La stagione appena conclusa è stata positiva. Siamo partiti da 0, con una società nuova e l’arrivo ai play-off è stato un ottimo risultato, peccato che ce li siamo giocati con tantissimi assenti. Fa piacere aver condotto una stagione con tutti ragazzi di Monteleone, tra cui hanno esordito anche due sedicenni. Siamo già al lavoro per il prossimo anno, ripartiremo con la stessa voglia di vincere. Abbiamo riconfermato l’allenatore, che ringrazio per la stagione che ha fatto, ed è riconfermato anche il gruppo, con qualche nuovo elemento. Ringrazio il presidente e tutti i dirigenti per il sacrificio che fanno per mantenere la squadra».: «Siamo arrivati settimi con una società nuova ed io voglio guardare il bicchiere mezzo pieno. Se non ho la memoria corta, tranne la partita di andata con Torri dove ci siamo presentati rimaneggiati, non ricordo casi in cui abbiamo preso imbarcate, o squadre che ci hanno messo sotto in maniera clamorosa. Abbiamo sempre giocato alla pari contro di tutti. Il rimpianto c’è perché purtroppo da gennaio in poi, ci è mancato qualche uomo fondamentale, specialmente a centrocampo; ma tutte le persone chiamate in causa, anche i meno esperti e i più giovani, hanno dato il loro tributo dunque la stagione è soddisfacente anche se si poteva fare qualcosa in più. Devo fare un po’ di autocritica, perché ho preso qualche giornata di squalifica di troppo, d’altronde anche per me è stato il primo anno da allenatore, forse l’ho vissuto ancora come se fossi in mezzo al campo, ma devo capire che non è più così. Per il prossimo anno stiamo programmando, abbiamo già trovato qualche rinforzo di categoria superiore che ci possa venire a dare una mano; la speranza è quella di migliorare la posizione di quest’anno, puntando ai vertici della classifica. La società è sana ed il futuro roseo, per questo ringrazio il presidente, i dirigenti e tutti i ragazzi che si sono allenati costantemente».: «È stata una bellissima stagione, la società si è riformata lo scorso agosto ed è ripartita da zero con l'unico obiettivo di coinvolgere tutti i ragazzi del posto e divertirsi senza alcune pretese. Si è creato un ottimo gruppo composto da tanti giovani del paese e da qualche elemento più "esperto" dei paesi limitrofi, che però ha sempre giocato per Monteleone ed è tornato a giocare per questa maglia grazie all'ottimo ambiente e all'ospitalità caratteristica che si trova a Monteleone. Personalmente sono estremamente soddisfatto della stagione: partiti senza pretese, ci siamo trovati sempre nelle prime posizioni, poi avendo una rosa molto ristretta abbiamo pagato dazio, ma comunque ci siamo piazzati molto bene andando a giocare persino i play off. Un ringraziamento particolare va alla società per l'impegno e la dedizione che ha messo nel progetto, al mister che ha creato un ottimo gruppo affiatato che è riuscito a superare anche i momenti di difficoltà. Per il prossimo anno mi auguro di ritrovare lo stesso spirito e, considerando un anno di esperienza in più per tutti, spero si possa far ancora meglio».: Giuseppe Pecoroni, Luca Pitorri: Mauro Pitorri, Manolo Pochini, Giuseppe Tomagra, Giuliano Miniucchi, Simone Marcari, Mattia Lupi, Mario Betti, Fabio Angeloni,: Giulio Boccacci, Davide Giuliangeli, Manuel Sebastiani, Damiano Rossi, Paolo Rossi, Danilo Sanesi, Manuel Muntean, Sebastian Muntean, Paolo Palma.: Davide Di Filippo, Alessandro Salvatori, Lorenzo Sanesi, Nazzareno Sanesi, Ugo Ussarini, Manuel Pochini, Fabio Monaco, Alessandro Petrini: Andrea Selli: Moreno Liberati: Luca Crescenzi,: Daniele Monaco: Orlando Betti: Giuseppe Lupi: Marco Russo: Daniele Monaco