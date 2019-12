RIETI – Nella nona giornata di andata del campionato di Terza categoria va in scena al campo “Carlo Lorenzini” di Gavignano il derby tra Real Gavignano Ponzano e Vigor Collevecchio. Una bella gara accompagnata per tutta la sua durata dal sostegno delle rispettive tifoserie e che i padroni di casa si aggiudicano per 2-0.



Nel primo tempo le due formazioni si equivalgono e non si registrano azioni particolarmente incisive: al 15’ ci prova il Real Gavignano Ponzano con un calcio di punizione dalla distanza di Gherardo che termina di poco alto ed al 19’ lo stesso giocatore impegna in una bella parata Francescangeli a conclusione di un’azione impostata da Nocelli e Fabi. La Vigor Collevecchio replica al 24’ con una punizione di Policastro che sorvola la traversa; al 28’, su lancio in area di Fabi, schiaccia di testa Tetto (passato al Real da qualche settimana dopo aver disputato nelle fila del Selci la prima parte della stagione), col pallone deviato in angolo.

La ripresa inizia con una buona occasione per la formazione ospite: al 5’ Policastro batte un calcio d’angolo ed a centro area interviene di testa Balducci che sfiora la traversa. Insiste la Vigor ed in due minuti ci riprova con Policastro al 6’ e Quintaiè al 9 ma si fa trovare sempre pronto il portiere Pennacchini. Al 19’ il Real passa in vantaggio con un’azione impostata da Nocelli con passaggio filtrante per Gherardo che in area batte Francescangeli. Al 20’ c’è un tiro alto di Mannelli ed al 30’ arriva il 2-0 con un eurogol del bomber Tetto: dalla distanza lascia partire un pallonetto che supera il portiere avversario e suscita l’entusiasmo del pubblico e dei compagni di squadra. Una gara complessivamente corretta e ben diretta dall’arbitro Alessandro Bertini.



I COMMENTI

Andrea Giampieri, tecnico Real Gavignano Ponzano

«Una vittoria importante ottenuta contro una buona squadra. Siamo contenti della nostra prestazione e di questi tre punti che contano molto per la nostra posizione in classifica».

Massimo Favetta, tecnico Vigor Collevecchio

«Il 2-0 appare un po’ eccessivo, visto che tutto sommato si è trattato di una gara equilibrata dove la differenza l’hanno fatta gli spunti di due giocatori di classe ed esperienza. Comunque una bella partita, giocata e diretta bene».

IL TABELLINO

Real Gavignano Ponzano: Pennacchini, Fabi, Spadaccioli, Bernabei, Stroni, Mannelli, Nocelli, Galassetti (34’ st G.Nisi), Gherardo (37’ st Malpicci), Tetto (40’ st Di Giacobbe, 43’ st Biancatelli), Onelli. A disp. Bianchi, E.Nisi, Ginocchi. All.Andrea Giampieri

Vigor Collevecchio: Francescangeli, Kasa (37’ st S.Merlini), Pagani (22’ st Kavaliauskas), Serena, Quintaiè, De Laurentis (37’ st Pedacchia), M.Merlini (25’ st Petrucci), Bevilacqua, Mandosi, Policastro, Balducci. A disp. A.Dominicis, M.Dominicis, Agostini, Testa. All.Massimo Favetta

Arbitro: Alessandro Bertini di Rieti

Reti: 19’ st Gherardo, 30’ st Tetto

Note: ammoniti Nocelli, Ginocchi, Galassetti, Spadaccioli, Mandosi; angoli: 4-3

