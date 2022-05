Il Real Gavignano Ponzano non dà scampo al Toffia (6-0) e allunga in vetta. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Una straripante Real Gavignano Ponzano batte per 6 a 0 Toffia nella ventitreesima giornata del campionato provinciale di Terza categoria e vola a più quattro sulla seconda in classifica, Montopoli, la quale oggi riposava. Toffia resta al dodicesimo posto con 17 punti.

Il primo tempo

Emozioni a raffica al Lorenzini con i padroni di casa in grande spolvero. Al 5’ grande occasione per Pennacchini che da dentro l’area trova una grande risposta di Bernardini in tuffo. Trenta secondi più tardi Migliorelli prova la conclusione dalla sinistra con la palla che va alta di poco. All’11’ Recchia entra in area, sterza e viene atterrato da Angelini: per l’arbitro Bertini è calcio di rigore. Sul dischetto si presenta lo stesso Recchia che angola alla sinistra di Bernardini il quale intuisce e si allunga parando la massima punizione (in foto). Appuntamento col gol solo rimandato per Gavignano che al 15’ passa in vantaggio: Nocelli calcia una punizione dalla sinistra trovando Gherardo in corsa sul primo palo che insacca per l’1 a 0 di testa. Ci prova Migliorelli un paio di volte, prima al 25’ da fuori area e poi al 28’ dall’altezza del dischetto del rigore ma le sue conclusioni vanno a lato. Al 30’ Migliorelli serve Recchia al limite che cerca la soluzione di precisione ma manda il pallone sul palo. Passa un minuto e arriva il 2 a 0 con Migliorelli che è bravo a recuperare palla e calciare di prima intenzione da fuori area sul primo palo trovando il fondo della rete. Al 35’ ancora Recchia sfortunato col suo colpo di testa che trova la deviazione del portiere ospite il quale manda il pallone sulla traversa.

La ripresa

Il secondo tempo inizia con lo stesso copione del primo. Al 48’ corner dalla destra battuto da Ratini che trova il colpo di testa vincente di Pellegrini che fa 3 a 0. Comincia la gestione delle energie per Gavignano in una giornata torrida per il gran caldo. Al 55’ occasione per Gherardo che lanciato a rete cerca la porta con un pallonetto ma il suo tentativo è alto. Amministrano il vantaggio i padroni di casa, mentre gli ospiti ci provano al 68’ prima con Blasi Alessandro e poi con Colangeli ma le due conclusioni terminano a lato. Al 70’ ancora un legno per i padroni di casa: Nocelli cerca di superare Bernardini in uscita ma il suo pallonetto si infrange sulla traversa. Nei minuti finali c’è spazio per altre due reti. All’87’ Gherardo serve D’Ascenzi in contropiede che smarca il portiere e infila comodamente per il 5 a 0. Un minuti più tardi ancora D’Ascenzi che dalla destra mette in mezzo per Grezzi che arrivando in corsa calcia di sinistro infilando a fil di palo per il 6 a 0 definitivo.



Le dichiarazioni

Marco Galassetti, allenatore Asd Real Gavignano Ponzano: «Vittoria importante che ci porta a più quattro su Montopoli, la nostra diretta inseguitrice. Faccio i complimenti ai miei ragazzi per come hanno approcciato la gara senza mai calare di attenzione. Adesso speriamo di arrivare allo scontro diretto con questo buon margine. Il nostro obiettivo di salire in seconda è ormai dichiarato».

Marco Blasi, vice capitano Asd Toffia Sport: «Siamo tornati quest’anno a disputare un campionato e durante la stagione sono arrivate anche diverse difficoltà, dal cambio di allenatore alla situazione di oggi che ci vedeva con diverse assenze. Sapevamo di trovare oggi degli avversari di ottimo livello, noi dobbiamo pensare al nostro percorso che è solo all’inizio».

Il tabellino

Asd Real Gavignano Ponzano: Gobbi, Galassetti (49’ Vanni), Spadaccioli, Ratini (53’ D’Ascenzi), Pellegrini, Mannelli, Recchia (67’ Gennaretti), Nocelli, Migliorelli (67’ Nisi), Gherardo, Pennacchini P. (59’ Grizzi). A disp. Pennacchini F., Malizia, Qiuntaie, Pedacchia. All. Galassetti

Asd Toffia Sport: Bernardini, Benedetti (56’ Marcucci, dall’83’ Principessa), Bamba, Angelini, Troiani (46’ Graziano), Iadevaia, Pirvu, Blasi M., Blasi A., Tranquilli (46’ Colangeli), Vargas (62’ Bonifazi). All. Principessa

Arbitro: Jacopo Bertini di Rieti

Reti: 15’ Gherardo, 31’ e 67’ Migliorelli, 48’ Pellegrini, 87’ Grizzi, 88’ D’Ascenzi

Note. Ammoniti: Angelini, Troiani (T). Angoli: 6-0. Spettatori: 150 circa