RIETI - La capolista Real Gavignano-Ponzano prosegue la corsa da prima della classe nel campionato provinciale di Terza categoria battendo il Real Vazia col più classico dei 2-0. Una doppietta di Gherardo (per lui un inizio stagione da incorniciare) stende l’undici di Troiani che, malgrado il punteggio finale, non ha sfigurato in quel di Gavignano dimostrando che potrà dire la sua nel prosieguo del torneo.



LA CRONACA

Primo tempo dove regna l’equilibrio con gli ospiti che sembrano partire meglio dei padroni di casa. I ragazzi di Troiani provano un paio di conclusioni prima con Nucci che manda alto e poi con Paglia che impegna Bianchi da corta distanza. Alla mezz’ora occasionissima per Gavignano con Gherardo lanciato a rete da Nocelli che non riesce a superare l’ottimo portiere Rinaldi che salva la propria porta.

Nella ripresa parte forte Gavignano con Gherardo protagonista assoluto che dopo 5 minuti in acrobazia coglie la traversa. Al 68’ un tiro di Mannelli si infrange sul braccio di un difensore ospite e per l’arbitro Sandrelli non ci sono dubbi: è calcio di rigore. Sul dischetto va Gherardo che spiazza Rinaldi e fa uno a zero (nella foto). Passano tre minuti e su rimessa laterale di Nocelli, Gherardo brucia i difensori e calcia di potenza sotto la traversa per il 2 a 0. Prova una timida reazione Vazia ma la difesa dei padroni di casa fa buona guardia non concedendo praticamente più nulla agli ospiti. Da registrare a due minuti dalla fine l’espulsione di Amadei che prima prende il giallo per un fallo e poi, per le successive proteste nei confronti del direttore di gara, rimedia un secondo cartellino e la conseguente espulsione.



I COMMENTI

Andrea Giampieri, allenatore Gavignano-Ponzano: «Abbiamo assistito ad una bella partita, ben giocata da entrambe le squadre. Ci siamo sbloccati col rigore e siamo cresciuti col passare dei minuti. Vittoria importante ottenuta contro un ottimo avversario, non era facile e per questo faccio i complimenti ai miei ragazzi».



Walter Troiani, allenatore Real Vazia: «Partita equilibrata nella quale abbiamo tenuto testa e giocato alla pari contro una squadra indubbiamente molto forte. Dopo il rigore che ha sbloccato il risultato ci siamo un po’ disuniti e non siamo più riusciti a giocare come avevamo fatto fino a quel momento. Resto comunque soddisfatto della nostra prestazione fino a tre quarti gara».



IL TABELLINO

Asd Real Gavignano-Ponzano: Bianchi, Fabi, Spadaccioli, Malizia, Galassetti G., Mannelli (90’ Quintaie), D’Ascenzi, Galassetti M. (82’ Stroni), Gherardo (88’ Antonicoli), Nocelli, Vanni (71’ Nisi G.). A disp. Nisi E., Ginocchi, Capri. All. Giampieri

Asd Real Vazia: Rinaldi, Figorilli (78’ Faraglia), Morelli (62’ Galasso), Amadei, Eleuteri, Micheli, Volpi (74’ Rossi), D’Angeli, Paglia, Maccioni (56’ Principi), Nucci (46’ Tolli). A disp. Casciani, Cavolata, Tiberti. All.Troiani

Arbitro: Lorenzo Sandrelli di Rieti

Reti: 68’ Gherardo (rig), 71’ Gherardo.

Note: espulso all’88’ Amadei; angoli 3-2

