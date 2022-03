Real Gavignano Ponzano batte Poggio Catino 1-0 nel recupero e resta in vetta. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Vince il Real Gavignano Ponzano all’ultimo respiro nella prima giornata di ritorno del campionato provinciale di Terza categoria.

Una gara quella contro Poggio Catino dalle mille emozioni risolta solo all’ultimo minuto di recupero da una ribattuta di Gherardo dopo che il portiere Bianchetti aveva parato un calcio di rigore a Pellegrini. Tre punti che consentono a Gavignano di restare in testa alla classifica a quota 40, aspettando lo scontro di domani tra Forano e Montopoli, mentre Poggio Catino resta a 24 punti.

Il primo tempo

Partenza sprint per Gavignano che confeziona subito due palle gol: al 2’ Migliorelli imbuca sulla sinistra per Nocelli che supera Bianchetti defilandosi ma il suo tiro viene respinto a porta sguarnita dai difensori ospiti; cinque minuti più tardi su un cross dalla destra di Barnabei, Migliorelli colpisce il primo legno di giornata prendendo la traversa della porta difesa da Bianchetti. Primo squillo di Poggio Catino al 12’ con una girata di sinistro da parte di Pompei che termina di poco alta. Gavignano di nuovo pericolosa al 22’ con una rimessa di Ratini che serve Nocelli il quale prova ad anticipare il portiere avversario ma Bianchetti respinge. Passano tre minuti e Pellegrini lancia ancora per Nocelli che a tu per tu col portiere apre troppo il piattone e manda a lato. Alla mezz’ora la risposta degli ospiti con un angolo di Mocci che trova la testa di Pompei il quale però non inquadra lo specchio della porta difesa da Gobbi. Al 36’ doppia chance per Migliorelli: prima l’attaccante di Gavignano controlla al limite e tira di sinistro colpendo il palo alla destra di Bianchetti, poi dalla sinistra prova la conclusione che finisce fuori. Agli sgoccioli del primo tempo l’ultima occasione dei padroni di casa con un colpo di testa di Nocelli su un angolo battuto da Ratini ma è bravo Bianchetti a respingere con un eccellente riflesso che mantiene il risultato in parità

La ripresa

La prima occasione del secondo tempo è per gli ospiti dopo appena tre minuti con un tiro al volo da fuori area di Alessandro Mischi che impegna Gobbi alla parata in tuffo. Al 50’ la risposta del Real Gavignano con una punizione di Mancini respinta in angolo. Sugli sviluppi del corner è ancora Migliorelli a calciare da centro area colpendo il terzo legno di giornata. Passano due minuti e gli ospiti si rifanno avanti con Cantonetti che tenta di superare Gobbi in uscita ma la sua conclusione finisce fuori. Al 55’ ci prova ancora Migliorelli servito sulla sinistra da Nocelli ma la conclusione dell’attaccante di Gavignano trova la respinta in angolo di un ottimo Bianchetti. I padroni di casa provano a spingere e al 65’ Fabi serve Nocelli al limite che manda però alto. Gavignano tenta di scardinare la difesa ospite ma senza sortire effetti, Poggio Catino prova a rendersi pericolosa con qualche ripartenza. Proprio da una ripartenza di Guarino all’85’ Poggio Catino conquista una punizione da ottima posizione: alla battuta va Cantonetti che impegna Gobbi in tuffo, sulla respinta Pompei mette in rete ma l’arbitro Battilocchi spegne l’entusiasmo degli ospiti fischiando la posizione di fuorigioco dell’autore della rete. Nei quattro minuti di recupero Gavignano tenta un ultimo assalto per provare a vincere la gara e a un giro di lancette dalla fine Ghisu atterra Pennacchini in area: l’arbitro Battilocchi senza esitare indica il dischetto assegnando il calcio di rigore per i padroni di casa. Dagli undici metri va Pellegrini che si fa ipnotizzare da Bianchetti (in foto) autore di una grande parata ma sulla respinta il più lesto è Gherardo che segna il gol che consegna i tre punti al Real.

Le dichiarazioni post gara

Marco Galassetti, allenatore Asd Real Gavignano Ponzano: «Vittoria importante e sofferta ma credo meritata. Abbiamo avuto tante occasioni nei novanta minuti ma non siamo riusciti a capitalizzarle. Siamo stati anche sfortunati con i tre legni colpiti da Migliorelli. Ci siamo sbloccati solo all’ultimo secondo ma, ripeto, meritando i tre punti. Adesso ci godiamo la vittoria e la momentanea testa della classifica in attesa degli altri risultati»

Francesco Bonini, allenatore Asd Poggio Catino: «Il risultato di oggi non la dice giusta su quanto visto in campo. Meritavamo di uscire da questo campo con qualcosa in più. I ragazzi hanno tenuto testa a un ottimo avversario nonostante le tante assenze tra squalifiche e covid che avevamo oggi. Purtroppo nei minuti finali ci siamo prima visti annullare un gol con una posizione dubbia – almeno da quanto abbiamo potuto vedere noi – e poi a trenta secondi dalla fine dopo un rigore parato dal nostro portiere non siamo riusciti ad anticiparli subendo un gol che ci lascia l’amaro in bocca. Ci prepariamo alla prossima sperando di recuperare in settimana qualche elemento e cercheremo di tornare alla vittoria davanti al nostro pubblico nel campo di Cisterna».

Il tabellino

Asd Real Gavignano Ponzano: Gobbi, Fabi (83’ Mannelli), Pennacchini P., Malizia, Pellegrini, Mancini, Ratini (58’ Nisi), Barnabei (69’ Gherardo), Migliorelli, Nocelli, D’Ascenzi (58’ Galassetti). A disp. Pennacchini F., Vanni, Gennaretti, Grizzi, Marocchini. All. Boni

Asd Poggio Catino: Bianchetti, Ghisu, Mischi V., Pompei, Simei, Vallone, Cantonetti, Maierini, Mischi A. (65’ Guarino), Mocci, D’Ascenzi. A disp. Arena, Lupi. All. Bonini

Arbitro: Alessio Battilocchi di Rieti

Reti: 94’ Gherardo

Note: ammoniti: Malizia, Mancini, Nisi, Gherardo(G), Pompei, Mocci, Maierini (PC); angoli 6-2, spettatori 200 circa