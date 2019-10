RIETI - Nella seconda giornata del campionato provinciale di Terza categoria il Real Gavignano Ponzano conquista la seconda vittoria consecutiva battendo per 2-1 il Poggio Bustone grazie a due gol realizzati da Ginocchi in apertura di secondo tempo e nei minuti di recupero.



Proprio il gol decisivo dei padroni di casa provoca le rimostranze degli ospiti che non condividono la decisione del direttore di gara sulla concessione del calcio di punizione che ha portato alla rete che ha sancito il risultato finale.

LA CRONACA

La gara inizia con due tentativi a rete del Poggio Bustone: al 15' con un tiro di Marioni respinto in due tempi da Bianchi ed al 24' con una conclusione in corsa di M.Desideri terminata sul fondo. Al 30' la replica del Real che va vicino al gol con una deviazione di testa di Nocelli su assist di Ginocchi; lo stesso Nocelli si rende protagonista quattro minuti dopo con un'incursione dalla fascia destra che si conclude con un tiro respinto da Masiello. Al 40' ci riprova il Poggio Bustone con una conclusione di Ide di poco a lato. I tre gol arrivano nel secondo tempo: al 5' c'è il vantaggio dei padroni di casa con un magistrale calcio di punizione di Ginocchi che non dà scampi a Masiello ma al 26' risponde Valerio Mostarda con un tiro dalla sinistra che inganna Bianchi ed è il gol del pareggio. In pieno recupero arriva poi la doppietta di Ginocchi, nuovamente su punizione.

I COMMENTI

Andrea Giampieri, tecnico Real Gavignano Ponzano

«Abbiamo combattuto fino all'ultimo e siamo stati premiati mostrando determinazione e puntiglio: una vittoria importante ottenuta contro una bella squadra».

Maurizio Rubimarca, tecnico Poggio Bustone

«Una punizione inesistente a tempo scaduto ci ha condannati ad una sconfitta immeritata. Il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto e c'è grande rammarico considerando l'impegno e il sacrificio che affrontiamo con la nostra società».

IL TABELLINO

Real Gavignano Ponzano: Bianchi, Fabi, Spadaccioli, Malizia, Onelli, Nocelli, Antonicoli (39' st G.Galassetti), Ginocchi, Recchia (26' st Vanni), D'Ascenzi, (35' st Gherardi), G.Nisi (23' st M.Galassetti). A disp. Capri, Simoncelli, Biancatelli, E.Nisi, Mannelli. All. Giampieri

Poggio Bustone: Masiello, Piacente (1' st Diabi), Ianni, Darboe (20' st Alili), D.Mostarda, V.Mostarda (35' st Camara), Marioni, M.Desideri, Rinaldi (1' st M.Gentileschi), Ide, Joof (36 'st Cerroni). A disp. Manjang, P.Desideri, L.Gentileschi. All. Rubimarca

Arbitro: Goktas di Rieti

Reti: 5' st e 46' st Ginocchi (RGP), 26' st V.Mostarda (PB)

Note: espulso 44' st Onelli (RGP) per seconda ammonizione; ammoniti Onelli, Malizia e Antonicoli (RGP), Ide, e M.Gentileschi (PB); angoli: 5-2

© RIPRODUZIONE RISERVATA