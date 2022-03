Real Gavignano e Montopoli si dividono la posta (2-2) nello scontro al vertice. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Finisce in parità (2-2) il big match del Valle Mentuccia tra le capolista del campionato provinciale di Terza categoria Real Gavignano Ponzano e Montopoli.

Partita agonisticamente valida vista l’alta posta in gioco con una cornice di pubblico degna dell’importanza del match. Con un punto a testa le due squadre restano da sole appaiate al comando della classifica con 31 punti.

Il primo tempo

Si parte con due grandi occasioni che scaldano la curva di Gavignano e la nutrita tifoseria giunta da Montopoli: al 10’ Nocelli ruba palla e si invola verso la porta avversaria e da dentro l’area non trova l’angolo giusto per battere Ferretti che blocca. Due minuti più tardi è Montopoli ad avere la sua occasione con un lancio di Gulino che trova Capati a tu per tu con il portiere ma il pallonetto dell’attaccante di Montopoli va alto sulla traversa. Al 24’ passano i padroni di casa: sugli sviluppi di una punizione dalla sinistra battuta da Nocelli, la palla finisce sul destro di Gherardo che da centro area non lascia scampo a Ferretti e fa 1 a 0. Passano 5 minuti e l’arbitro punisce una distrazione di Fabi che atterra Capati con un calcio di rigore. Sul dischetto si presenta il capitano Gulino che spiazza Gobbi per il pareggio (in foto). Al 33’ Gavignano è pericoloso con un colpo di testa di Nocelli che viene parato in presa da Ferretti. Sul finale di tempo Galli colpisce di testa da centro area angolando il pallone alla destra di Gobbi che è bravo a respingere. Tra primo e secondo tempo si scaldano gli animi tra le due panchine e ne fanno le spese un componente di quella di Montopoli e l’allenatore di Gavignano Galassetti, entrambi espulsi dall’arbitro.

La ripresa

Esce meglio dagli spogliatoi Montopoli che prende campo e al 57’ passa in vantaggio: Delle Monache mette in mezzo un pallone che sfiorato da Galli finisce sui piedi di Gulino il quale calcia di punta e realizza la doppietta personale portando gli ospiti sul 2 a 1. Due minuti dopo lo stesso Gulino dal limite calcia a lato andando vicino al 3 a 1. Il Real riordina le idee rendendosi pericoloso al 62’ con Recchia che dalla destra calcia in diagonale senza trovare lo specchio della porta. Al 65’ i padroni di casa conquistano un calcio di rigore con Recchia il quale viene atterrato da Ammiraglia. Lo stesso Recchia si incarica della battuta del rigore che Ferretti tocca ma non riesce a respingere e la palla si insacca per il 2 a 2. Al 76’ Montopoli si rifà avanti con un colpo di testa di Proni parato comodamente da Gobbi. Gavignano tenta nell’ultimo quarto d’ora il forcing alzando il baricentro della propria azione ma non trova il guizzo vincente per portare a casa la partita che finisce in parità.

Le dichiarazioni post gara

Marco Galassetti, allenatore Asd Real Gavignano Ponzano: «Usciamo dal campo con l’amaro in bocca ed il rammarico per non essere riusciti ad ottenere la vittoria che probabilmente meritavamo per come è andata la gara. La partita è stata agonisticamente valida e magari qualche provvedimento disciplinare in più non avrebbe guastato. Loro sono una buona squadra che non voleva perdere e ci sono riusciti. Restiamo primi e proseguiamo il nostro cammino con le ambizioni che restano intatte».

Bruno Valentini, allenatore Usd Montopoli: «Sono soddisfatto del risultato e della prova offerta dai ragazzi. Uscire da questo campo difficilissimo contro una squadra che conosciamo, forte come è Gavignano, non è semplice ma ci siamo riusciti. Restiamo in vetta e farlo dopo una partita dura come questa non era assolutamente scontato. Loro sono una squadra molto fisica, noi abbiamo caratteristiche forse più tecniche e alla fine i due fattori si sono equilibrati».

Il tabellino

Asd Real Gavignano Ponzano: Gobbi, Fabi, Pennacchini P., Malizia, Pellegrini, Ratini (72’D’Ascenzi), Recchia, Barnabei, Nocelli, Gherardo, Mancini (86’ Spadaccioli). A disp. Pennacchini F., Galassetti, Nisi, Mannelli, Vanni, Grizzi, Gennaretti. All. Galassetti

Usd Montopoli: Ferretti, Fiori (19’ Ogierhiakhi), Ammiraglia, Di Ruggiero, Quondamstefano, Proni, Galli (67’ Malungu), Sagoleo (70’ Popescu), Capati, Gulino, Capasso (55’ Delle Monache). A disp. Daja, Caldarola, Castiglia, Vavalli, Rinalduzzi. All. Valentini

Arbitro: Valerio Micheli di Rieti

Reti: 24’ Gherardo (G), 29’ Gulino rig., 57’ Gulino (M), 66’ Recchia rig. (G)

Note. Ammoniti: Fabi, Nocelli, Gherardo, Mancini (G), Ferretti, Ammiraglia, Quondamstefano, Sagoleo, Capasso, Ogierhiakhi (M) Espulsi: Galassetti (All. Real Gavignano) e un componente della panchina di Montopoli. Angoli 7-1, spettatori 400 circa