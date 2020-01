RIETI - Nel campionato di Terza categoria si disputa l'undicesima giornata, ultima del girone di andata, e sul campo "Carlo Lorenzini" va in scena il derby tra Real Gavignano Ponzano e Gens Cantalupo. Al termine dei novanta minuti di gioco sono i padroni di casa ad imporsi per 4-0 confermando le prerogative di poter competere per il vertice della classifica restando alle spalle di un punto del Torpedo vittoriosa oggi nel derby reatino, in attesa che la capolista Santa Maria, raggiunta a 25 punti, giochi il match domani, 5 gennaio, col Poggio Bustone.



E' la formazione ospite a creare la prima azione offensiva al 5' con un tiro di Francesco Corinaldesi deviato in angolo da Pennacchini ma al 10' è il Real Gavignano Ponzano a portarsi in vantaggio su calcio di rigore. Fabi penetra in area dalla fascia destra e viene spinto da Bonifazi: l'arbitro Khalil assegna la massima punizione e dal dischetto Recchia batte Bianchini. La Gens è anche sfortunata ed al 20' deve sostituire per infortunio il capitano Francesco Corinaldesi e non riesce a concretizzare i tentativi di Federico Corinaldesi al 34', di Simone Boccolucci al 35', di Mattei al 37' e di Murati al 44'. In chiusura del primo tempo arriva il raddoppio del Real Gavignano Ponzano con una deviazione in rete di testa da parte di Barnabei su un pallone proveniente da calcio d'angolo.

In apertura di ripresa la Gens Cantalupo reclama per una spinta in area su Federico Corinaldesi e prova a recuperare con due punizioni di Fabbrini al 17' e di Murati al 23' che non danno esito. Al 24' arriva poi il terzo gol dei padroni di casa con Gherardo, abile a sfruttare un errore difensivo degli avversari ed al 36' arriva il quarto gol con una girata al volo di Tetto su assist di D'Ascenzi. La gara si chiude con un tiro in diagonale di Andrea Boccolucci deviato in angolo.



I COMMENTI

Andrea Giampieri, tecnico Real Gavignano Ponzano

«Una vittoria importantissima contro una buona squadra. Abbiamo raddoppiato nel momento migliore degli avversari e questo ha poi facilitato il nostro gioco amministrando la gara in modo eccellente».

Luca Zappaterreno, tecnico Gens Cantalupo

«Siamo stati in partita fino al terzo gol degli avversari, poi abbiamo pagato troppo i nostri errori sbagliando buone occasioni. Il punteggio ci punisce comunque in modo eccessivo».



IL TABELLINO

Real Gavignano Ponzano: F.Pennacchini, Fabi, Spadaccioli (28' st G.Galassetti), Malizia, Onelli, Barnabei (22' st Antonicoli), Recchia (23' st D'Ascenzi), Mannelli, Gherardo (35' st Nisi), Nocelli, P.Pennacchini (16' st Tetto). A disp. Bianchi, M.Galassetti, Ginocchi. All. Giampieri

Gens Cantalupo: Bianchini, Borgucci (21' st Marinelli), A.Boccolucci, Bonifazi (9' st Di Curzio), Nobili, Corso, S.Boccolucci, Fabbrini, Fe.Corinaldesi. Fr.Corinaldesi (20' pt Murati), Mattei. A disp. D'Ovidio, Pompili, Speranzoso, Pazzaglia, Ricottini. All. Zappaterreno

Arbitro: Khalil di Rieti

Reti: 10' pt Recchia (rig.), 45' pt Barnabei, 24' st Gherardo, 36' st Tetto

Note: ammoniti Barnabei, Spadaccioli, Mannelli, Bonifazi, Fr.Corinaldesi, Fe.Corinaldesi, A.Boccolucci; angoli 6-6

