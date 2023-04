Nuova Rieti salda in vetta, decimo risultato utile consecutivo: 4-0 allo Sporting MdC Lisciano

RIETI - In una delle due gare del sabato della Terza Categoria reatina, la Nuova Rieti Calcio vince a Vazia contro lo Sporting MdC Lisciano per 4 a 0 grazie a una doppietta di Patacchiola nel primo tempo e ai gol di De Giorgi nella ripresa e Tiraferri nel finale. Pratica conclusa rapidamente per gli amarantocelesti che si portano a 59 punti, +15 sulla seconda, in attesa della conclusione della giornata per capire se riusciranno o meno ad allungare ancor di più sulle inseguitrici.

Prima della partita, lo Sporting ha voluto omaggiare il preparatore dei portieri amarantoceleste Carlo Celleno per la sua militanza tra i pali con i colori bianconerazzurri. Nel prossimo turno, la Nuova Rieti Calcio riposa. Sono dieci i risultati utili consecutivi della Nuova Rieti Calcio e in totale 19 le vittorie della formazione di Stefano Lotto, alla vigilia della decima di ritorno.



Da poco passato il quarto d'ora, l'arbitro Trabelsi di Rieti vede un fallo in area su Santoprete, un calcione rimediato davanti alla porta. Della battuta si incarica Patacchiola che trova l’angolino più distante per il portiere di casa, 1-0. Il raddoppio sempre a firma di Patacchiola sulla rimessa laterale da sinistra di Tiraferri e l'attaccante capace in due tocchi di bucare di nuovo la porta, 2-0. Nella ripresa basta aspettare la metà della seconda frazione per vedere il gol del neoentrato Marco De Giorgi, bravo a fissare il risultato su 3 a 0. Nel finale il poker di Tiraferri a chiudere le marcature. Finale 4-0.



«Una grande prova di forza su un campo ostico»: è il commento di Stefano Lotto dopo il successo 4-0 della Nuova Rieti Calcio sullo Sporting MdC Lisciano.