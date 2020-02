RIETI – Nella quarta giornata di ritorno del campionato di Terza categoria va in scena al campo “Gaetano Rinalduzzi” il derby sabino tra Montopoli e Vigor Collevecchio ed è la formazione ospite guidata da Giulio Di Cesare ad imporsi per 2-0.



IL PRIMO TEMPO

Il primo tempo appare equilibrato e le due formazioni si fronteggiano mostrando buoni spunti di gioco: al 10’ un tiro al volo di Pagani lambisce il palo della porta difesa di Felici ed al 15’ un suggerimento dello stesso Pagani trova pronto al tiro Francesco Mandosi ma il pallone sorvola la traversa. Il Montopoli risponde al 21’ con un calcio di punizione di Pollastrelli ma la conclusione termina a lato ed al 28’ ospiti ancora pericolosi con una conclusione dalla distanza di Francesco Mandosi respinta con bravura da Felici ma al 34’ il portiere del Montopoli s’infortuna e viene sostituito da Bruno. Al 34’ Piccioni avanza in velocità sulla fascia destra e lascia partire un tiro-cross che colpisce l’esterno della rete ed al 42’ arriva il gol del vantaggio per gli ospiti: Pagani batte una punizione dal limite dell’area sulla quale un difensore avversario tenta la respinta ma la deviazione inganna Bruno che intuisce il tiro ma non può evitare il gol.

LA RIPRESA

La ripresa inizia nel peggiore dei modi per il Montopoli che al 3’ subisce la rete del raddoppio: Pagani gira il pallone per Filippo Mandosi che penetra in area e dopo un dribbling batte Bruno. Al 20’ Castiglia respinge sulla linea di porta un tiro di Petrucci ed al 20’ ed al 29’ Bruno si oppone con bravura su due tentativi degli attaccanti avversari. Nel finale un tiro di Felli per la Virtus Collevecchio ed uno di Di Ruggero per il Montopoli non modificano il risultato ed al fischio finale del giovane arbitro Pogaci è 2-0 per la formazione ospite.

I COMMENTI

Francesco D’Amico, tecnico Montopoli: «Ci punisce il risultato ma sul piano del gioco abbiamo disputato una buona gara. La differenza è scaturita indubbiamente da alcuni giocatori della squadra avversaria abituati a categorie superiori».

Giulio Di Cesare, tecnico Vigor Collevecchio: «Finchè la gara è stata sullo 0-0 si è visto un certo equilibrio tra le due formazioni, poi abbiamo mostrato una migliore organizzazione di gioco creando diverse occasioni e riteniamo la nostra vittoria meritata».



IL TABELLINO

Montopoli: Felici (34’ pt Bruno), Eustachi, Castiglia, Gentili, Pollastrelli, Di Ruggero, Pastorelli (12’ st Popescu), Marchetti (1’ st Nasir), Cristofanelli (1’st Dascenzi), Gulino, Piccioni (21’ st Grossi). A disp. Blasilli, Pitorri,Monti, Turchetti. All. Francesco D’Amico

Vigor Collevecchio: Francescangeli, Kasa, Pagani (42’st Pedacchia), Kavaliuskas, Quintaiè, Fr.Mandosi, Serena, Fi.Mandosi (35’ st Felli), Balducci, Merlini, Petrucci A disp. Dominicis, Blasi. All. Giulio Di Cesare

Arbitro: Pogaci di Rieti

Reti: 42’ pt Pagani, 3’ st Fi.Mandosi

Note: ammoniti Castiglia, Pollastrelli, Gulino, Gentili, Di Ruggero, Fr.Mandosi, Pedacchia. Al 29’ pt espulso il tecnico D’Amico per proteste; angoli: 2-6

