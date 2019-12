RIETI - Nell'ottava giornata di andata del campionato di Terza categoria il Montopoli ospita al campo "Gaetano Rinalduzzi" la capolista Torpedo Rieti che alla fine s'impone per 1-0 su un avversario che comunque oggi disputa una buona gara e che per quanto si è visto sul campo meriterebbe una classifica migliore.



Dopo dieci minuti di gioco è bravo il giovane portiere Nicolò ad opporsi ad una conclusione ravvicinata di Simeoni ed al 14' il Montopoli produce uno spunto personale di Gulino che sfiora il montante alla sinistra di Palma. Un minuto dopo lo stesso portiere respinge un tiro di Galli, riprende Gulino ma il pallone termina fuori. Al 17' Ciogli da fuori area centra la teaversa ed al 38' è determinante la respinta sulla linea di porta di Popescu su una schiacciata di Simeoni. Azione analoga dalla parte opposta allo scadere del primo tempo quando Gulino anticipa l'uscita del portiere avversario e calcia a botta sicura ma è provvidenziale per la Torpedo la respinta di Cordeschi.

La ripresa si apre con una nuova azione offensiva dei padroni di casa: al 2' Serafini pennella una punizione ad hoc per il colpo di testa di Galli col pallone che sfiora la traversa. Al 14' doppia respinta dei difensori ospiti su un'incursione di Turchetti ma al 21' la Torpedo conferma di non essere capolista per caso approfittando di un mancato rinvio dei difensori del Montopoli e realizzando con un tiro a mezza altezza di Francia il gol-partita. Forcing finale della formazione locale alla ricerca del pareggio ma il risultato non cambia e la Torpedo espugna così il "Rinalduzzi".



I COMMENTI

Fabrizio Vittori, tecnico Montopoli

«Ce la siamo giocata fino all'ultimo disputando una bella gara ma alla fine l'esperienza degli avversari ha avuto la meglio».

Luca Basilici, tecnico Torpedo Rieti

«Una vittoria non facile ottenuta contro una formazione ben organizzata alla quale facciamo i complimenti, come ai nostri giocatori per l'importante successo che ci permette di confermare il primo posto in classifica».



IL TABELLINO

Montopoli: Nicolò (4' st Lorenzini), Castiglia, Vittori, Fantozzi (1' st Gentili) Popescu, Serafini, Galli (43' st Piccioni), Turchetti (32' st Calvani), Pastorelli (16' st Grossi), Gulino, Pollastrelli. A disp. Eustachi, Blasilli, Pitorri. All. Fabrizio Vittori

Torpedo Rieti: Palma, Fiori (4' st Silvestri), Salsano (40' st O.Fasciolo), Ciogli, Cordeschi, Marrocchi, Bianchetti (6' st Rossi), G.Fasciolo, Francia (45' st Giuli), Simeoni, Vellucci (32' st Muggia). A disp. Grillo, Nobili. All. Luca Basilici

Arbitro: Teresa Loreti di Rieti

Rete: 21' st Francia

Note: espulso dalla panchina al 45' st Blasilli; ammoniti Fantozzi, Galli, Popescu, Fiori, G.Fasciolo, Ciogli; angoli: 4-4

